Scream 7: Sydney affronta Ghostface nel trailer del Super Bowl

I fan del franchise horror dovranno attendere il 27 febbraio, data prevista per il debutto negli USA del film, per assistere a Scream 7, il nuovo capitolo della storia con al centro le sanguinose azioni di Ghostface.

Nell'attesa, in vista del Super Bowl, Paramount Pictures ha condiviso un nuovo trailer.

Cosa mostra il trailer di Scream 7

Nel video condiviso online dallo studio si assiste al ritorno di Sidney Prescott, il personaggio interpretato da Neve Campbell.

Il trailer di Scream 7 mostra infatti Ghostface mentre telefona alla protagonista e la informa che ha intenzione di far soffrire tutte le persone che ama, obbligandola ad assistere.

Sydney scopre che il killer sta pianificando da anni i suoi attacchi e l'obiettivo è sua figlia Tatum, che ha la stessa età che aveva lei quando ha dovuto affrontare per la prima volta il killer.

Sidney è quindi pronta a entrare in azione e salvare la figlia, venendo mostrata mentre reagisce alla terribile minaccia e cerca di salvare Tatum.

Ecco il trailer:

Cosa racconterà Scream 7

Il settimo film racconterà quello che accade quando un nuovo killer Ghostface entra in azione nella tranquilla città di provincia dove Sidney Prescott (Neve Campbell) ha costruito una nuova vita, facendo diventare reali le sue paure più grandi mentre sua figlia (Isabel May) diventa il suo prossimo obiettivo. Determinata a proteggere la sua famiglia, Sidney deve affrontare gli orrori del suo passato per porre fine definitivamente allo spargimento di sangue.

Nel cast del film (che ha avuto una buona accoglienzaalle prime proiezioni test), oltre a Neve Campbell, ci sono poi Jasmin Savoy Brown nella parte di Mindy Meeks-Martin, Mason Gooding che sarà Chad Meeks-Martin, Matthew Lillard nel ruolo di Stu Macher, Joel McHale in quello di Mark Evans, e Courteney Cox che riprende la parte di Gale Weaters.

Il nuovo poster di Scream 7

Tra gli interpreti ci sono poi Anna Camp, Mckenna Grace, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Asa Germann, Celeste O'Connor, Sam Rechner, Ethan Embry, Tim Simons, e Mark Consuelos. Tra i ritorni ci saranno poi quelli di David Arquette e Scott Foley nei ruoli di Dewey Riley e Roman Bridger.

Alla regia è stato impegnato Kevin Williamson, autore inoltre della sceneggiatura insieme a Guy Busick, che aveva delineato la storia insieme a James Vanderbilt.

Il trailer del Super Bowl sembra riportare in modo convincente gli spettatori nel mondo di Sidney e Ghostface e sarà interessante scoprire se la storia giungerà ora alla sua conclusione definitiva o si passerà il testimone alla nuova generazione di 'vittime'.