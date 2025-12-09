Scream 7, ecco chi doveva interpretare Ghostface prima che Melissa Barrera venisse licenziata

La storia della saga di Scream sarebbe proseguita in modo molto diverso se Melissa Barrera non fosse stata licenziata prima della produzione del settimo capitolo in uscita nel 2026.

Skeet Ulrich, che nel primo film interpretava uno dei due Ghostface originali insieme a Stu Macher di Matthew Lillard, è tornato nel revival del 2022 come una sorta di guida spirituale contorta per Sam Carpenter (Melissa Barrera), che si è rivelata essere la figlia del suo personaggio, Billy Loomis.

Nel corso di Scream e del suo seguito del 2023, Sam ha iniziato a cedere agli impulsi omicidi che ha ereditato da suo padre. Carpenter è riuscita a dirigere la sua sete di sangue verso i cattivi per proteggere sua sorella (Jenna Ortega) e gli amici, ma i momenti finali dell'ultimo film suggerivano che il suo lato più oscuro avrebbe preso il sopravvento.

Scream VI: Jenna Ortega e Melsisa Barrera in una foto

Melissa Barrera doveva diventare Ghostface in Scream 7

Parlando con EW, Ulrich ha confermato che il piano originale prevedeva effettivamente che Sam Carpenter seguisse le orme sanguinarie di suo padre e indossasse il costume e la maschera di Ghostface.

"Ne ho parlato apertamente. Non succederà", ha svelato l'attore, quando gli è stato chiesto se i fan devono aspettarsi di rivederlo in Scream 7. "Quando abbiamo discusso il ritorno per il quinto film, era previsto un arco di tre film in cui Billy Loomis avrebbe lentamente trasformato sua figlia nell'assassina. Ovviamente, quelle cose non si sono realizzate, date certe circostanze. Ma no, non so nulla del settimo film".

Quelle "circostanze" a cui Ulrich fa riferimento includevano ovviamente il licenziamento di Barrera a causa di post sui social media riguardanti il conflitto israelo-palestinese, e l'uscita di Jenna Ortega e del regista Christopher Landon dal progetto subito dopo.

Scream 7: Ghostface nel trailer del film

Cosa racconterà il nuovo film del franchise?

In Scream 7, ambientato circa due anni dopo gli eventi di Scream VI, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface fa nuovamente capolino nella cittadina dove la protagonista Sidney Prescott ha tentato di costruirsi una vita tranquilla.

Questa volta la minaccia si concentrerà sulla sua famiglia: la figlia di Sidney diventa il nuovo bersaglio del killer, costringendo Sidney a confrontarsi di nuovo con i fantasmi del passato per proteggere chi ama e porre fine una volta per tutte al bagno di sangue. Come è evidente, il film - che vede alla regia Kevin Williamson - tornerà ai personaggi storici della saga e tagliando i ponti con gli ultimi capitoli. Il film uscirà il 27 febbraio 2026.