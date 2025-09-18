Scream 7, Matthew Lillard rassicura i fan: "Il film è fantastico, non rovinerà il franchise"

La star del primo iconico capitolo diretto da Wes Craven nel 1996 è pronta a tornare nella saga e non ha alcun dubbio sull'ottimo riscontro del film.

Matthew Lillard è stato confermato tra i volti noti del franchise Scream che torneranno nel settimo capitolo della saga horror inaugurata nel 1996 da Wes Craven.

Ospite ad un evento in Massachusetts, insieme a Skeet Ulrich e al regista Kevin Williamson, Lillard ha alimentato l'entusiasmo dei fan circa il nuovo appuntamento sul grande schermo.

Matthew Lillard rassicura i fan su Scream 7

"Sono entusiasta di essere tornato" ha detto Lillard "Il film è fantastico, e sono davvero emozionato che il pubblico possa vederlo. Non rovinerà il franchise, questa è la buona notizia. Credo!" ha scherzato.

Matthew Lillard e Skeet Ulrich in una scena di Scream

Matthew Lillard ha interpretato il personaggio di Stu soltanto nel primo film della saga, Scream, del 1996, amico di Sidney Prescott (Neve Campbell), ossessionato dai film horror e rivelatosi, sul finale, come un dei killer dietro la maschera di Ghostface, insieme a Billy Loomis (Skeet Ulrich).

Il ritorno di Matthew Lillard in Scream

Nel primo film, Stu (Lillard) sembra morire quando Sidney gli spinge un televisore sulla testa, dopo che Billy, ucciso a sua volta da Sidney, e lo stesso Stu si erano pugnalati più volte a vicenda.

Nonostante la scena cruenta, la morte di Stu non è mai stata confermata. Durante l'evento, Matthew Lillard ha raccontato in che modo è tornato nel franchise, in seguito alla telefonata di Kevin Williamson: "Ho ricevuto la chiamata in pieno giorno. Abbiamo fatto un po' di chiacchiere. Poi lui mi ha detto: 'Ti interesserebbe tornare?'. Ho letteralmente pensato: 'Aspetto questa telefonata da circa 20 anni'. Ero così emozionato. So esattamente dov'ero, so esattamente l'ora. So cosa indossavo. Ero a fare una passeggiata. È così strano, sono quei momenti che ti rimangono impressi nella memoria".

Nel cast di Scream 7 ci saranno anche Neve Campbell, Mckenna Grace, Isabel May, Skeet Ulrich, Mason Gooding, David Arquette e Scott Foley.