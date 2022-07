Scream 6: Samara Weaving e Tony Revolori nel cast del film

Scream 6 ha trovato altri due dei suoi protagonisti: Samara Weaving e Tony Revolori sono infatti entrati a far parte del cast del nuovo capitolo della saga horror.

Alla regia saranno nuovamente impegnati Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett che hanno riportato al successo la storia di Ghostface.

Per ora, come prevedibile, la produzione non ha rivelato i dettagli dei personaggi che Samara Weaving, che prossimamente apparirà anche in Babylon di Damien Chazelle, e Tony Revolori interpreteranno in Scream 6.

Tra gli interpreti del nuovo capitolo della saga horror ci saranno Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Jenna Ortega, Dermot Mulroney, Jack Champion, Liana Liberato, Henry Czerny, Devyn Nekoda, Josh Segarra e Hayden Panettiere che riprenderà il ruolo di Kirby Reed avuto in Scream 4.

Il sesto capitolo della storia verrà girato in estate e mostrerà i protagonisti distanti dalla città di Woodsboro, a New York, dove cercano di ricostruirsi la vita dopo il tragico incontro con Ghostface.

Nel team della produzione ci saranno anche Kevin Williamson e Chad Villella, il terzo membro del gruppo Radio Silence.