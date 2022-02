Scream 6: confermata la produzione del sequel, le riprese in estate

Scream 6 verrà realizzato, permettendo così all'iconica saga horror di continuare: Spyglass Entertainment e Paramount Pictures hanno annunciato il via libera alla produzione del sequel.

Alla regia sono stati confermati Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett dopo gli ottimi risultati ottenuti dal primo capitolo arrivato nelle sale da poche settimane.

La sceneggiatura del prossimo capitolo della storia di Scream sarà scritta da James Vanderbilt e Guy Busick.

Kevin Williamson e Chad Villella, terzo membro del collettivo Radio Silence dopo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, saranno coinvolti come produttori esecutivi.

Radio Silence ha rilasciato un comunicato in cui dichiara: "Lavorare con una famiglia di creatori così meravigliosa e talentuosa - e nella scia di ciò che Wes Craven e Kevin Williamson hanno costruito con così tanta esperienza - è stata una delle esperienze più elettrizzanti di sempre e siamo così eccitati nel portare in vita il prossimo capitolo della saga di Scream". Le riprese del sesto capitolo del franchise horror inizieranno in estate e, per ora, la trama è avvolta dal mistero.

Vanderbilt ha aggiunto: "Sta accadendo realmente? Poter collaborare di nuovo con i nostri amici al prossimo capitolo della storia di Scream è più di quanto potessimo mai sperare. Siamo incredibilmente felici dalla possibilità di poter continuare a giocare nel mondo che Kevin e Wes hanno creato. Come direbbe Ghostface, è un onore".

Scream ha ottenuto oltre 100 milioni di dollari in tutto il mondo. Nel cast c'erano Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown, Sonia Ammar. Tra i ritorni rispetto alla saga originale c'erano Courteney Cox, David Arquette e Neve Campbell.