Scott Pilgrim vs The World, su Netflix in streaming da oggi

Scott Pilgrim Vs The World arriva a partire da oggi sul catalogo di Netflix: disponibile il piccolo cult fantastico con Michael Cera!

Scott Pilgrim vs The World arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di maggio 2020: disponibile la psichedelica e divertente storia del giovane bassista, interpretato da Michael Cera, contro una schiera di... ex fidanzati.

Scott Pilgrim vs. the World di Edgar Wright ha assunto negli anni una nomea di cult vero e proprio: Michael Cera nei panni del protagonista Scott Pilgrim è ormai quasi iconico, insieme alla 'sua' Ramona, ovvero Mary Elizabeth Winstead. Nella storia, il ventiduenne Scott Pilgrim è il bassista di un gruppo garage di Toronto, i Sex Bob-omb. Dopo aver incontrato la ragazza dei suoi sogni, l'elusiva e misteriosa Ramona Flowers, Scott scopre suo malgrado di dover sconfiggere una schiera di sette malvagi ex fidanzati della ragazza per poterla frequentare liberamente.

Michael Cera, Alison Pill e Johnny Simmons in una bizzarra immagine di Scott Pilgrim vs. the World

Il cast è davvero ricco: Chris Evans, il volto di Captain America, il protagonista di Superman Returns Brandon Routh, Brie Larson, il Premio Oscar per Room che dà anche il volto a Captain Marvel nel MCU. Nel dettaglio Chris Evans è lo skateboarder/star del cinema Lucas Lee, l'ex ragazzo numero due di Ramona. Brandon Routh è l'ex numero tre, Todd Ingram, un rocker vegano con poteri psichici, mentre Brie Larson è la ex fidanzata di Scott Pilgrim, Envy Adams, per la quale lui prova ancora dei sentimenti.

Scott Pilgrim vs. the World è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.