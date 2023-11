Scott Pilgrim Takes Off: l'amore tra Scott e Ramona nel trailer finale della sere anime Netflix

La riproposizione in chiave anime della serie a fumetti arriverà sulla piattaforma questo venerdì. Allacciate le cinture!

Netflx nel corso della sua GeekedWeek ha diffuso in streaming il trailer finale di Scott Pilgrim Takes Off, riproposizione in chiave anime della saga a fumetti di Bryan Lee O'Malley.

Nel corso del filmato ci viene mostrato il primo appuntamento tra Scott e Ramona, quindi il loro innamoramento. Questo nuovo amore, però, dovrà superare l'ostacolo rappresentato dai malvagi ex della ragazza, che Scott dovrà sconfiggere uno dopo l'altro.

La storia era già stata trasposta nel film Scott Pilgrim vs. the World, diretto da Edgar Wright e uscito nel 2010. Nonostante all'epoca risultò un pesante flop al box-office, negli anni la pellicola è diventata un vero fenomeno di culto.

Per la serie anime tornerà tutto il cast originale del film di Wright, ovvero Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Aubrey Plaza, Jason Schwartzman, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Allison Pill e Brandon Routh.

Non rimane che attendere pazientemente venerdì 17 novembre per gustarsi questa nuova versione della storia di Scott Pilgrim.