Scott Pilgrim Takes Off: Ramona e Scott al centro della nuova immagine

La serie anime targata Netflix debutterà la prossima settimana in streaming.

Manca poco più di una settimana al debutto ufficiale di Scott Pilgrim Takes Off, serie anime tratta dalla saga a fumetti di Bryan Lee O'Malley, ma nel frattempo possiamo vedere una nuova immagine dei due protagonisti, ovvero Scott e Ramona.

Scott Pilgrim Takes Off - che in Italia prenderà il titolo di Scott Pilgrim: La serie, ha una data d'uscita fissata al 17 novembre 2023. Recuperate il trailer ufficiale.

Al centro della storia raccontata tra le pagine e nel film, Scott Pilgrim vs. the World, c'era il bassista Scott che vive a Toronto e si innamora di Ramona Flowers, ritrovandosi a combattere contro i suoi sette malvagi ex pur di frequentarla. La serie a fumetti è composta da sei volumi.

Torna tutto il cast originale di Scott Pilgrim vs. The World

Per la serie anime tornerà tutto il cast originale del film di Edgar Wright, ovvero Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Aubrey Plaza, Jason Schwartzman, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Allison Pill e Brandon Routh.

Chris Evans snobba la Marvel: "Scott Pilgrim è il film nel quale mi sono divertito di più a recitare"

Non rimane che attendere pazientemente venerdì 17 novembre per gustarsi questa nuova versione della storia di Scott Pilgrim.