Scott Pilgrim Takes Off: una nuova clip presenta Ramona Flowers

Bisognerà attendere il 17 novembre prima di vedere in streaming su Netflix la serie Scott Pilgrim Takes Off, di cui è stato condiviso un video promozionale dedicato a Ramona Flowers.

Scott Pilgrim Takes Off è la nuova serie animata, che potrà contare sul coinvolgimento dell'intero cast del film cult, in arrivo il 17 novembre e, nell'attesa, un nuovo video introduce Ramona Flowers.

Nel filmato si condividono dei dettagli del personaggio, tra cui il fatto che lavora consegnando DVD per conto di Netflix.

Il ritorno di Scott Pilgrim

Edgar Wright è tornato nel mondo di Scott Pilgrim vs. the World in veste di co-sceneggiatore, regista e produttore dell'adattamento animato che è stato realizzato da Science SARU.

Al centro della storia raccontata tra le pagine e nel film, c'era il bassista Scott che vive a Toronto e si innamora di Ramona Flowers, ritrovandosi a combattere contro i suoi sette malvagi ex pur di frequentarla. La graphic novel è composta da sei volumi.

In Scott Pilgrim, Michael Cera aveva la parte di Scott, mentre Ramona era stata interpretata da Mary Elizabeth Winstead. Nel cast c'erano anche Jason Schwartzman, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Allison Pill e Brandon Rout.