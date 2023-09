Scott Pilgrim: Michael Cera aveva fatto ripartire la chat di gruppo del cast dopo nove anni

Scott Pilgrim Takes Off è la nuova serie animata Netflix che vede coinvolti tutti i membri del cast originale del film live-action e Bryan Lee O'Malley, creatore del franchise, ha parlato della chat di gruppo che ha avuto un ruolo nella realizzazione del progetto.

L'artista, intervistato da Entertainment Weekly, ha infatti condiviso qualche retroscena di quanto accaduto tra le star.

Michael Cera ha riallacciato i rapporti

O'Malley, parlando delle star di Scott Pilgrim vs. the World, ha raccontato: "Il cast ha parlato di questa catena di email ma c'è un dettaglio che penso nessuno abbia citato. Stavamo scambiandoci e-mail quando il film stava uscendo nelle sale e poi questa catena è diventata silenziosa per circa nove anni. Successivamente, prima ancora che si parlasse di questa serie animata, Michael Cera ha risposto a un meme che qualcuno aveva inviato come se non fosse passato del tempo. Ha semplicemente detto: 'Oh, è divertente'. Chris Evans ha risposto: 'Michael, che ca**o stai facendo rispondendo a questa e-mail di nove anni fa?'. E abbiamo iniziato di nuovo a parlare tutti tra di noi".

Il creatore del franchise ha aggiunto: "Eravamo tutti piuttosto giovani quando abbiamo realizzato il film. Ci sentivamo come una famiglia e penso che ci siamo sentiti tali fin da allora".

La conversazione tra le star è continuata e quando è emerso il possibile progetto destinato a Netflix tutti hanno accettato di partecipare immediatamente.

Dopo l'esperienza vissuta nel realizzare il film, nella serie animata, in arrivo il 17 novembre in streaming, sono stati coinvolti Michael Cera, Evans, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin, Anna Kendrick, Brie Larson, Alison Pill, Aubrey Plaza, Brandon Routh e Jason Schwartzman.