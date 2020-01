Scott Pilgrim 2: Mary Elizabeth Winstead ha un'idea per un sequel

Scott Pilgrim 2 non è mai stato annunciato, ma Mary Elizabeth Winstead ha parlato apertamente di una potenziale idea per una continuazione della storia.

L'attrice, attualmente impegnata nella promozione di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), ha infatti parlato di un potenziale sequel dell'adattamento del fumetto che era stato diretto da Edgar Wright.

Mary Elizabeth Winstead ha ora raccontato che sarebbe bello scoprire la situazione dei personaggi dopo 10 anni dalla storia raccontata in Scott Pilgrim vs. the World: "Penso sarebbe davvero fantastico. Sarei davvero curiosa di scoprire cosa è accaduto a questi personaggi quando ormai sono trentenni, invece che degli scansafatiche ventenni".

L'attrice ha aggiunto: "Penso sarebbe davvero interessante. Abbiamo sempre parlato della possibilità di realizzare un sequel durante le riprese, ma abbiamo sempre immaginato che sarebbe stato ambientato un anno dopo. In che situazione si trovano? Ma penso che sarebbe molto più affascinante sapere cosa è accaduto 10 anni dopo. Sono disposta a farlo".

Mary sarebbe quindi felice di interpretare nuovamente Ramona Flowers, tuttavia per realizzare un secondo capitolo della storia bisognerebbe ottenere la collaborazione degli altri membri del cast: Michael Cera, Anna Kendrick, Chris Evans, Brie Larson, Brandon Routh, Aubrey Plaza, Alison Pill, Jason Schwartzman, Johnny Simmons.