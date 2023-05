Scontro tra titani su Canale 20 Mediaset, trama e cast del film di stasera 18 maggio

Stasera, 18 maggio 2023, alle 21:05, su Canale 20 Mediaset sarà trasmesso Scontro tra titani, un film statunitense del 2010 diretto da Louis Leterrier. La sceneggiatura è di Travis Beacham, Phil Hay e Matt Manfredi. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del film.

Sam Worthington in Clash of the Titans

Scontro tra titani: Trama

Perseo, figlio mortale di Zeus, si trova costretto a intraprendere una battaglia all'ultimo sangue per impedire ad Ade di portare l'Inferno sulla Terra. Alla guida di un manipolo di eroi, affronterà un viaggio attraverso mondi sconosciuti e combatterà contro mostri diabolici e spaventosi. Riuscirà a sopravvivere solo se saprà accettare i suoi poteri divini e creare il proprio destino.

Draconel (Mads Mikkelsen) protegge Andromeda (Alexa Davalos) in una scena del film Clash of the Titans

Scontro tra titani: Curiosità

Scontro tra titani 3D è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 16 Aprile 2010 distribuito da Warner Bros. Le riprese del film si sono svolte dal 27 Aprile 2009 al 2 Agosto 2009 in Etiopia, Inghilterra, Regno Unito e Spagna.

Perseo (Sam Worthington) in battaglia nel film Clash of the Titans

Il film è il remake di Scontro di titani del 1981, ispirato al mito greco dell'eroe Perseo. Il lungometraggio ha fatto il suo debutto in testa al botteghino durante il primo weekend di apertura, guadagnando 61 milioni di dollari in 3.777 cinema negli Stati Uniti e in Canada. A livello globale, ha accumulato un incasso complessivo di 493 milioni di dollari.

I calzari indossati da Sam Worthington nel film non sono veri sandali, ma in realtà sono scarpe della Nike che sono state dipinte per sembrare sandali. L'attore è stato costretto a utilizzare scarpe da ginnastica perché con sandali autentici non sarebbe stato in grado di eseguire alcuna acrobazia o scena d'azione.

Sam Worthington (Perseo), Louis Leterrier e Liam Neeson (Zeus) sul set del film Clash of the Titans 3D

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity. Qui la nostra recensione di Scontro tra titani

Gemma Arterton e Sam Worthington in fuga, in una sequenza del film Clash of the Titans

Scontro tra titani: Interpreti e personaggi