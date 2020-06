Scontro tra titani: Emma Thompson costretta a "nascondersi" sul set

Emma Thompson, intenta a salutare Liam Neeson, si è dovuta nascondere sul set di Scontro tra titani per evitare di partecipare alle riprese con un cameo accidentale.

Emma Thompson ha quasi contribuito accidentalmente alle riprese di Scontro tra titani realizzando un cameo non accreditato in questo film mentre stava visitando l'amico Liam Neeson sul set. La breve apparizione dell'attrice è stata integrata nella versione finale della pellicola.

La Thompson, che stava girando Tata Matilda e il grande botto in uno studio adiacente, ha preso una pausa dalle riprese per andare a salutare Neeson proprio mentre l'attore irlandese stava per girare una scena con Ralph Fiennes e Danny Huston.

Non essendo riuscita ad abbandonare il set abbastanza velocemente quando le telecamere iniziarono a girare, la Thompson, con il suo goffo costume da Nanny McPhee, dovette nascondersi dietro il trono di Huston durante una delle riprese tentando di non finire nel girato. Nonostante i suoi sforzi il vestito dell'attrice è visibile nel film.

Nonostante il buon successo internazionale al botteghino di Scontro tra titani 3D, il film ha ricevuto critiche generalmente sfavorevoli. Rotten Tomatoes, uno dei più importanti siti di recensioni online, riporta che il 27% delle 262 recensioni professionali ha dato un giudizio positivo sul film, con una media di voto di 4,32 su 10.