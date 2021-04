Scontro tra titani e il bizzarro dettaglio sui sandali di Sam Worthington: lo avete notato?

I sandali che Sam Worthington indossa nella maggior parte delle scene di Scontro tra titani non sono altro che un paio di scarpe da ginnastica della Nike con delle dita dei piedi dipinte sopra. L'attore non ha indossato dei veri sandali durante le riprese perché aveva bisogno delle scarpe per poter portare a termine i complessi stunt presenti nel copione della pellicola.

Sam Worthington impegnato in battaglia in Clash of the Titans

Durante un'intervista di Collider del 2012 Worthington ha dichiarato: "Sì ... beh, è ​​stata un'ottima idea. Il problema è che il tecnico che le realizzò lavorò frettolosamente e sembravano ancora delle Nike. Quindi nelle prime scene del film il mio personaggio indossa i sandali ed in seguito abbiamo inventato una scena in cui si mette un paio di stivali: questo ci ha salvato il culo."

L'intervistatore ha anche chiesto a Sam se quando guardava le sue scarpe con le punte dipinte riusciva a non scoppiare a ridere o a sentirsi ridicolo, al che l'attore ha spiegato: "Penso che l'intero film sia piuttosto ridicolo. Corriamo in giro con delle spade di gomma e scudi di gomma, con un tizio di legno che salta fuori da scorpioni ricoperti di poltiglia."

Perseo (Sam Worthington) in battaglia nel film Clash of the Titans

Su Rotten Tomatoes il 27% dei critici ha dato al film una recensione positiva sulla base di 263 recensioni; la valutazione media è di 4,32 / 10. Il consenso critico del sito web afferma: "Un remake ovviamente molto legato all'originale del 1981, Scontro tra titani 3D di Louis Leterrier purtroppo non offre abbastanza emozioni visive per compensare una sceneggiatura molto carente e neanche la performance di Sam Worthington riesce a salvare la pellicola che finisce per essere ridondante."