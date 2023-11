Sciopero SAG finito, le reazioni in diretta di Zac Efron e Jeremy Allen White: 'Fantastico'

Alle star è stato comunicato in diretta sul red carpet che lo sciopero del sindacato SAG-AFTRA si era concluso in quel momento.

Nel corso del red carpet di The Iron Claw, i protagonisti presenti, tra cui Zac Efron e Jeremy Allen White, hanno appreso in diretta della conclusione ufficiale dello sciopero della SAG-AFTRA, e hanno quindi espresso tutto il loro sollievo. Guardate le loro reazioni di seguito.

"Incredibile. Sono così felice che siamo riusciti a trovare un accordo. Torniamo al lavoro. Andiamo. Ce l'abbiamo fatta", ha dichiarato Efron. Gli ha fatto eco White: "Fantastico. Non conosco i termini dell'accordo, ma sono sicuro che il sindacato abbia ottenuto quello che volevamo".

Di cosa parla The Iron Claw?

The Iron Claw è un biopic che vede protagonista Zac Efron nei panni del wrestler Kevin Von Erich, o il Guerriero d'Oro, membro della famosa dinastia di wrestler Von Erich.

Jeremy Allen White è il co-protagonista di Kerry Von Erich, il fratello di Kevin che ha gareggiato anche lui nella divisione dei pesi massimi. Holt McCallany interpreta Fritz Von Erich, il padre di Kevin e Kerry, tre volte campione del mondo. Il film esplora le vite dei membri e descrive l'ascesa e il declino dell'influente famiglia di wrestler. Nel cast anche Lily James, Maura Tierney e Harris Dickinson.

The Iron Claw: il nuovo taglio di capelli di Zac Efron diventa virale online (FOTO)

Prima dell'uscita del trailer, il film aveva già attirato l'attenzione in quanto sia Efron che White avevano messo su molta massa muscolare per i rispettivi ruoli. Le foto che rivelavano il fisico di Efron e il suo taglio a scodella ispirato a Von Erich avevano anche suscitato battute sui social media e White ha dichiarato a GQ di aver messo su 40 chili di muscoli per questo ruolo.