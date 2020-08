Scemo & più scemo, Clint Eastwood ha visto il film e ha fatto una rivelazione sorprendente

Jeff Daniels ha incontrato Clint Eastwood in un campo da golf e quest'ultimo gli disse di aver visto Scemo & più scemo la sera prima.

Durante un'intervista Jeff Daniels ha raccontato un aneddoto a proposito di Scemo & più scemo: l'attore ha affermato di aver incontrato Clint Eastwood in un campo da golf e che quest'ultimo gli disse di aver visto il film la sera prima mandando Daniels nel panico.

Jeff si preparò mentalmente per ascoltare le critiche derivanti dal reponso, probabilmente negativo, di Eastwood, ma con sua sorpresa il leggendario attore americano voleva soltanto confessare a Daniels che la scena del bagno gli era accaduta personalmente durante un appuntamento. Daniels in seguito ha recitato con Eastwood in Debito di sangue.

La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche statunitensi il 16 dicembre 1994; il film ebbe un ottimo successo commerciale, con più di 247 milioni di dollari globalmente, e fu molto acclamato sia dal pubblico che dalla critica anche se solo successivamente divenne un vero e proprio cult.

Nel 1998 viene realizzato il film Ancora più scemo, che diversamente da quanto faccia credere il titolo italiano non è né un sequel né ha legami con Scemo & più scemo. Il sequel ufficiale, intitolato Scemo & + scemo 2, verrà realizzato soltanto nel 2014, venti anni esatti dopo l'uscita del primo capitolo.