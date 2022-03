Jim Carrey ha ottenuto una cifra record per Scemo e più scemo, a differenza di Jeff Daniels

La cifra record ottenuta da Jim Carrey per recitare in Scemo e più scemo è oltre venti volte superiore a quella pagata a Jeff Daniels.

Scemo e più scemo è stato uno dei migliori successi ai box office dei fratelli

Farrelly e ora i registi hanno scoperto un retroscena legato alla cifra versata a Jim Carrey e Jeff Daniels per partecipare al film. Il progetto è stato a lungo alla ricerca di un protagonista prima di arrivare tra le mani della star di Ace Ventura.

I fratelli Farrelly hanno raccontato che oltre 100 attori avevano rifiutato il progetto prima di incontrare l'interprete perfetto per la parte di Lloyd Christmas in Scemo e più scemo: "Jim Carrey ha letto lo script e ha reagito nel modo che speravamo di ottenere da qualcuno un giorno. E quindi quando lo abbiamo incontrato lui ha capito subito cosa avevamo e abbiamo pensato fosse la persona giusta per il progetto".

I filmmaker hanno quindi deciso che accanto a lui, nel ruolo di Harry Dunne, dovesse esserci Jeff Daniels. I responsabili della New Line Cinema, tuttavia, erano profondamente contrari alla scelta e avevano risposto: "Per favore, chiunque ma non lui. Scegliete un attore comico".

I Farrelly erano però convinti fosse la persona giusta e hanno ricordato Qualcosa di travolgente, oltre a sottolineare che aveva il feeling giusto accanto a Carrey. Lo studio ha quindi offerto solo 50.000 dollari a Daniels, sperando in un rifiuto, ma Jeff voleva realmente recitare accanto a Jim Carrey e ha accettato.

Dopo il successo di Ace Ventura - l'acchiappanimali i manager dell'attore sono riusciti invece a ottenere 7 milioni di dollari per la partecipazione del protagonista a Scemo e più scemo, oltre la metà del budget a disposizione del film che era di 16 milioni. I Farrelly hanno spiegato: "A noi non importa. Vogliamo sempre che gli attori ottengano la cifra più alta possibile. Facciamo il tifo per loro".