Scemo e più Scemo, il 3 si farà? Risponde Jeff Daniels: "Non è impossibile ma forse con un altro titolo"

Sono passati trent'anni da quando Scemo e più Scemo ha trasformato l'assurdo in arte comica, trascinando Jim Carrey e Jeff Daniels in una spirale di demenza adorabile. Eppure, l'eco delle risate di quel road movie delirante non si è mai davvero spento. Mentre il sequel del 2014 non è riuscito a replicare la magia - con critiche tiepide e un incasso più timido dei quasi 250 milioni del capostipite - la curiosità attorno a un possibile terzo capitolo si riaccende grazie a nuove dichiarazioni del team originale.

Nuovi deliri di Lloyd e Harry secondo per un Scemo e più Scemo 3?

Nessuna conferma ufficiale all'orizzonte, ma Peter e Bobby Farrelly, durante la promozione del loro Dear Santa, hanno ammesso: "Non potremmo mai escludere un nuovo Scemo e più Scemo, e quest'anno cade il trentesimo anniversario. Magari per il quarantennale... anche solo perché amiamo Jim e Jeff. Ci divertiamo troppo a fare quei film per non volerci tornare". E a rincarare la dose di nostalgia c'è il commento giocoso di Peter: "Jim voleva chiamarlo Gum and Gummier".

La locandina di Scemo e più Scemo

"Jim e i fratelli Farrelly sono persone fantastiche. Io sarei pronto già lunedì", ha detto Jeff Daniels. Se da un lato Jeff Daniels si dice pronto a tornare, il rebus resta Jim Carrey: Dopo aver annunciato il ritiro dalle scene nel 2022, l'attore è però tornato davanti alla macchina da presa per Sonic 3, alimentando speranze in una nuova reunion. I Farrelly, dal canto loro, sembrano determinati: nessun sostituto, nessun prequel con volti nuovi (come accaduto nel dimenticabile Scemo e più Scemo 2): se si farà, sarà con i protagonisti originali.

E chissà che l'idea scherzosa di Carrey - tornare nei panni di Harry e Lloyd a 90 anni - non diventi profezia. Il tempismo perfetto per un'ultima, esilarante corsa senza cinture.