Scemo e più scemo, Jeff Daniels: "Credevo che la scena del bagno avrebbe causato la fine della mia carriera"

Jeff Daniels ha ricordato il periodo in cui girò il cult comico Scemo e più scemo, svelando di aver temuto seriamente che una sequenza particolarmente demenziale gli avrebbe stroncato la carriera. Daniels era un attore principalmente noto per i ruoli drammatici e in un'intervista a USA Today ha confessato che i suoi agenti non erano convinti della sua partecipazione al film.

"Avevo degli agenti che non avevano torto e mi dicevano che ero un attore serio e che quella non era la direzione che dovevo prendere. Dicevano che avrebbero fermato tutto e mi avrebbero fatto uscire dal film. Ma io volevo cambiare un po' le cose con una commedia. E volevo lavorare con Jim Carrey".

La scena incriminata

La star di The Newsroom era consapevole del fatto che avrebbe dovuto impegnarsi parecchio nelle scene più stravaganti, perché inizialmente la produzione voleva un attore comico per il ruolo. Una scena in particolare lo mise parecchio in agitazione: ad un certo punto, il suo personaggio, Harry, ha problemi di digestione e si reca al bagno di Mary (Lauren Holly) dopo aver bevuto del tè con del lassativo:"Una cosa è leggere la scena del bagno ma poi arriva il giorno in cui dobbiamo girare effettivamente la scena del bagno. Dissi a Jim 'Questo o è l'inizio della mia carriera o è la fine'. Jim, che è senza paura, mi disse 'Andrà benissimo, devi solo dare il massimo'".

Jeff Daniels ascoltò il consiglio del collega:"Sono state un paio d'ore di ginnastica sulla porcellana. E quel primo piano, quando si avvicinano al mio viso rosso l'abbiamo fatto così a lungo che ero quasi svenuto". Il successo del film convinse Jeff Daniels di aver preso la scelta corretta, che gli valse anche i complimenti di Clint Eastwood.

Scemo e più scemo racconta la storia di due amici disoccupati e non troppo svegli, Lloyd e Harry, che si ritrovano nel bel mezzo di un'avventura demenziale originata da una valigetta smarrita piena zeppa di soldi. Nel cast del film anche Charles Rocket e Mike Starr.