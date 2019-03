Scary Stories To Tell in The Dark: il trailer del film prodotto da Guillermo del Toro

Scary Stories To Tell in The Dark, film prodotto da Guillermo del Toro, arriverà in estate e online è stato condiviso un nuovo trailer.

Scary Stories to Tell in the Dark ha ora un trailer ufficiale che anticipa nuove sequenze del film prodotto da Guillermo del Toro.

Nel video si vede il gruppo di teenager al centro degli eventi che entrano in una dimora abbandonata, scoprendo un libro misterioso che dà il via ad eventi paurosi e inspiegabili, tra fantasmi, apparizioni e leggende legate al passato.

Ecco il trailer:

La sinossi ufficiale anticipa: "Gli eventi si svolgono nel 1968 in America. Il cambiamento è nell'aria, ma sembra distante dai problemi della piccola città di Mill Valley dove, per generazioni, si è dovuto fare i conti con l'ombra della famiglia Bellows. In una villa ai margini della città Sarah, una ragazza con orribili segreti, ha trasformato la sua vita torturata in una serie di storie spaventose, scritte in un libro che ha resistito al trascorrere del tempo, storie che diventano fin troppo reali per un gruppo di adolescenti che scoprono il terrificante volume".

La sceneggiatura è firmata da Kevin Hageman and Dan Hageman, co-autori insieme a Guillermo del Toro, Patrick Melton e Marcus Dunstan. Dopo aver rinunciato alla regia, il filmmaker ha affidato il progetto nelle mani di André Øvredal, regista di Trollhunter e dell'acclamato Autopsy.

Nel cast ci saranno Zoe Colletti, Austin Abrams, Gabriel Rush, Michael Garza, Austin Zajur, Dean Norris, Gil Bellows, Lorraine Toussaint e Natalie Ganzhorn.

Scary Stories to Tell in the Dark verrà distribuito nei cinema americani il 9 agosto.