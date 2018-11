Guillermo del Toro condivide la lista delle sceneggiature mai prodotte

Guillermo del Toro ha rivelato online la lista di tutti i progetti di cui aveva completato la sceneggiatura negli ultimi anni e che non sono mai andati oltre le prime fasi di ideazione, rimanendo così inediti.

I titoli sono i seguenti: The Witches, Justice League Dark, Beauty and the Beast, At the Mountains of Madness, Fantastic Voyage, The Count of Monte Cristo, Mephisto's Bridge, Pacific Rim 2, Un progetto segreto senza titolo, Superstitious, Nightmare Alley, Haunted Mansion, The Buried Giant, The Coffin, Drood, List of 7 scritto con Mark Frost, e Wind in the Willows.

Il regista ha poi spiegato: "Ogni script ha richiesto circa un anno di lavoro, quindi si tratta di oltre un decennio di lavoro perduto (nel caso di At the Mountains of Madness molto di più perché abbiamo anche cercato le location e realizzato i bozzetti, ecc)".

Del Toro ha poi proseguito sottolineando: "Per essere chiari, queste sceneggiature sono state scritte, completate. Ognuna ha richiesto mesi della mia vita. Incontri, sinossi, bozze ed erano tutte completate, ognuna con 90-130 pagine. Non sono 'forse' o parte di una 'lista dei desideri'. Sono progetti abbandonati".

1/2 SCREENPLAYS I have developed, fully written or co-written that have gone unproduced (so far):

THE WITCHES, JUSTICE LEAGUE DARK, BEAUTY AND THE BEAST, AT THE MOUNTAINS OF MADNESS, FANTASTIC VOYAGE, THE COUNT OF MONTECRISTO, MEPHISTO'S BRIDGE, PACIFIC RIM 2 (very different), — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 26, 2018

2/2 SECRET PROJECT (UNTITLED), SUPERSTITIOUS, NIGHTMARE ALLEY, HAUNTED MANSION, THE HULK pilot, THE BURIED GIANT, THE COFFIN, DROOD, LIST OF 7 (Mark Frost) and a few others... — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 26, 2018

The thing is- each script takes about a year, so- more than a decade of work lost (in the case of mountains, much more, since we scoiuted and designed etc) — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 26, 2018

Oh, and WIND IN THE WILLOWS (which I loved) — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 26, 2018

To be clear these screenplays are WRITTEN, done. Each of them took months or years of my life. Meetings, synopsis, beat sheets and were all written, features- 90-130 pages each. — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 26, 2018

These are not "maybes" or "wish list" items. They are done. — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 26, 2018

Il regista messicano, prossimamente, debutterà alla regia di un film animato con Pinocchio, progetto destinato a Netflix, una versione musical del classico della letteratura in cui si racconta la storia di un burattino che sogna di diventare un bambino vero.

Patrick McHale (Over The Garden Wall, Adventure Time) ne scriverà la sceneggiatura insieme a del Toro. Mark Gustafson (Fantastic Mr. Fox) si occuperà della regia insieme al premio Oscar, mentre Guy Davis sarà co-production designer, partendo dall'originale concezione dell'illustratore Gris Grimly del personaggio di Pinocchio. I pupazzi del film saranno realizzati da Mackinnon e Saunders (La sposa cadavere).