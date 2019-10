Scary Stories to Tell in the Dark, featurette esclusiva del film prodotto da Guillermo del Toro

Scary Stories to Tell in the Dark: ecco in esclusiva una featurette del film prodotto da Guillermo del Toro in uscita il 24 ottobre!

Scary Stories to Tell in the Dark, il film di cui vi proponiamo una video featurette in esclusiva, è stato prodotto da Guillermo del Toro e basato sui bestseller di Alvin Schwartz. il film uscirà nelle sale il 24 ottobre distribuito da Notorious Pictures.

La storia di Scary Stories to Tell in the Dark si sviluppa negli Stati Uniti del 1968. Un anno burrascoso nel quale tira una frenetica aria di cambiamento. Sembra lontana dai disordini dei grandi centri urbani la cittadina di Mill Valley, sulla quale, ormai da generazioni, incombe la lunga ombra della famiglia Bellows. È nella loro dimora, situata ai margini della città, che Sarah, una ragazza che cela terribili segreti, ha trasformato la sua travagliata esistenza in una serie di storie spaventose, scritte in un libro che ha travalicato i limiti del tempo. Storie che diventano fin troppo realistiche per un gruppo di giovani che, durante la notte di Halloween, andranno alla scoperta della terrificante casa di Sarah, chiamati a risolvere il mistero che avvolge alcune macabre morti avvenute nella loro cittadina.

Scary Stories To Tell in The Dark: Guillermo del Toro, Zoe Coletti e André Øvredal sul set

Il film e prodotto da Guillermo del Toro. La sceneggiatura è dello stesso regista insieme a Kevin Hageman e, Dan Hageman, il filmaker ha preferito rinunciare alla regia chiamando dietro la macchina da presa il regista e sceneggiatore norvegese André Øvredal.

Nel cast troviamo Zoe Margaret Colletti (Stella), Michael Garza, (Ramon), Austin Zajur (Chuck). Gli atri protagonisti sono: Gabriel Rush, Kathleen Pollard, Gil Bellows, Javier Botet, Dean Norris, Lorraine Toussaint, Austin Abrams, Mark Steger, Stephanie Belding, Natalie Ganzhorn, Jane Moffat, David Tompa, Brandon Knox, Amanda Smith e Anthony Colonello.

Scary Stories to Tell in the Dark è tratto dalla celebre e inquietante serie di libri di Alvin Schwartz. "Questa è stata l'occasione per rendere omaggio al libro, raccontando una storia più grande, molto spaventosa ma anche piena di quello spirito giocoso tipico della giovinezza", ha affermato Del Toro. "È stata anche un'opportunità per esaminare il peso e la responsabilità della narrazione, così rilevante nel nostro mondo dei social media oggi".

Nella video featurette che vi proponiamo in esclusiva Guillermo del Toro, André Øvredal ed alcuni dei protagonisti ci parlano della pellicola e dell'impatto che i libri hanno avuto sulla loro adolescenza e come hanno cercato di ricrearne l'atmosfera nel film che uscirà nelle sale il 24 ottobre distribuito da Notorious Pictures.