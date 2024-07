Scary Stories to Tell in the Dark: brutte notizie per i fan dell'horror in vista del sequel

A distanza di diversi anni dall'uscita di Scary Stories to Tell in the Dark sono arrivati i primi aggiornamenti in merito alla possibilità di vedere realizzato un sequel, ma le notizie non sono affatto buone.

L'adattamento della serie di libri cult è approdato nelle sale nel 2019 e, nonostante l'abbondanza di materiale da cui trarre dei possibili seguiti, gli sceneggiatori Dan e Kevin Hageman hanno confermato che il progetto è apparentemente "in stallo" e che sono "all'oscuro" proprio come il pubblico.

Il sequel era stato inizialmente annunciato nel 2020, ma la pandemia di coronavirus ha comprensibilmente bloccato lo sviluppo del progetto, mentre gli scioperi degli sceneggiatori e degli attori dello scorso anno hanno avuto notevoli ripercussioni. Considerando i pochi aggiornamenti emersi dopo l'annuncio di un sequel, non sembra chiaro se il progetto andrà mai avanti.

Scary Stories to Tell in the Dark: Austin Zajur in una scena del film

Guillermo del Toro vuole proseguire il franchise?

"Non lo so. Per ora brancoliamo nel buio", ha dichiarato Dan Hageman a Collider quando gli sono stati chiesti aggiornamenti sul sequel, mentre Kevin ha aggiunto: "Al momento è in stallo. In realtà non lo sappiamo. Abbiamo scritto una bozza, Guillermo [del Toro] aveva una direzione della storia che voleva seguire...".

Scary Stories to Tell in the Dark 2: confermata la produzione del film prodotto da Guillermo del Toro

Kevin ha continuato: "No, non possiamo entrare nel merito, ma abbiamo scritto qualcosa e questa è l'ultima notizia certa che abbiamo. Sappiamo che a molte persone è piaciuto, ma al momento non sta succedendo nulla. Siamo all'oscuro di tutto".

La trilogia originale di libri Scary Stories to Tell in the Dark è stata un successo per i giovani lettori negli anni '80 e '90. Mentre serie altrettanto popolari come Piccoli Brividi di R.L. Stine sono state adattate in serie televisive e infine in film, Sacri Stories ha dovuto affrontare un percorso più lungo per arrivare in live-action.