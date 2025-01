Scary Movie 6: il reboot ha ora una data di uscita nelle sale

Paramount e Miramax hanno annunciato ufficialmente la data di uscita di Scary Movie 6, film ideato per dare il via al reboot del franchise.

Scary Movie tornerà con un reboot nelle sale cinematografiche e Paramount e Miramax hanno ora annunciato la data di uscita. L'appuntamento sul grande schermo per i fan della comedy ispirata agli slasher movie è stato fissato per il 12 giugno 2026.

La data di uscita di Scary Movie 6

Nella stessa giornata debutterà nei cinema il nuovo film diretto dai Daniels dopo il successo ottenuto da Everything Everywhere All At Once.

Il reboot di Scary Movie, il sesto lungometraggio della saga, potrà contare sul coinvolgimento dei fratelli Wayans che, dopo 18 anni, ritorneranno nel mondo del franchise satirico scrivendo la sceneggiatura del nuovo capitolo insieme a Rick Alvarez.

Il primo film della saga, uscito in tutto il mondo nel 2000, aveva incassato ben 42,5 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il franchise ispirato a horror come Scream e So cosa hai fatto è stato sviluppato da Marlon Wayans, Shawn Wayans e Keeene Ivory Wayans, coinvolto anche come regista dei primi due film.

La presentazione del film

Jonathan Glickman, a capo di Paramount, aveva parlato del coinvolgimento dei Wayans nel progetto sottolineando: "Siamo elettrizzati nel riunire Scary Movie con i fratelli Wayans, i brillanti creatori alla base dell'amato franchise. Il momento è perfetto per riportare la serie sul grande schermo e siamo fortunati nell'avere la visione comica unica di Keenen, Marlon e Shawn da proporre agli spettatori in tutto il mondo".

Scary Movie 6: Anna Faris svela le condizioni per un suo ritorno

I fratelli Wayans avevano aggiunto: "Non potremmo essere più entusiasti nel far parte del nuovo Scary Movie e di lavorare insieme di nuovo. Questo è un franchise che abbiamo creato oltre 20 anni fa. Ci ricordiamo le persone che ridono nelle sale e speriamo succeda di nuovo. Non vediamo l'ora di lavorare con Jonathan Glickman e il suo team della nuova Miramax per portare queste risate nei cinema, che è il posto a cui appartengono. Si tratta di una doppia reunion".