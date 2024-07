Scary Movie 6: Anna Faris svela le condizioni per un suo ritorno

Anna Faris ha parlato della possibilità di un suo ritorno in Scary Movie 6, il nuovo sequel delle commedie ispirate ai film horror.

L'attrice ha avuto la parte di Cindy Campbell nei progetti che ironizzavano su slasher come Scream e So cosa hai fatto.

Le dichiarazioni di Anna Faris

La star del piccolo e grande schermo è apparsa nei successivi capitoli del franchise fino al quarto capitolo, arrivato nelle sale di tutto il mondo nel 2006. Anna Faris non è però apparsa in Scary Movie 5 nel 2013, accolto in modo particolarmente negativo dai fan e dai critici.

Anna e Regina Hall insieme

L'attrice, intervistata da People, ha quindi spiegato quali sono le sue condizioni per un possibile ritorno sul set del franchise: "Mi piacerebbe di nuovo lavorare con Regina. Le voglio così tanto bene. Ci faremmo ridere tutto il giorno. Regina Hall sarebbe la mia risposta. E soldi. Ma, prevalentemente, Regina!".

La collega di Anna ha avuto il ruolo di Brenda Meeks nei primi quattro film, non tornando però per il quinto capitolo.

Melissa Barrera: "Sarei felice di recitare in Scary Movie 6"

Il nuovo sequel

Nel mese di aprile era stato svelato che Paramount e Miramax erano al lavoro sullo sviluppo di Scary Movie 6, con la collaborazione del produttore Neal H. Moritz.

Scary Movie si apriva con l'omicidio di una studentessa che viene presa di mira da un killer armato di pugnale, venendo investita per errore dal padre e, successivamente, pugnalata dall'assassino mascherato. Le indagini vengono affidate al reparto meno efficiente della polizia. Tre amiche - Cindy, Brenda e Buffy - cercavano di scoprire l'identità dell'assassino prima che vengano compiuti altri omicidi.

La giornalista Gail Hailstrom causa inoltre ancora più caos con le sue indagini.

Per ora non è stato annunciato nessun ritorno o debutto nel franchise.

Scary Movie ha incassato quasi 900 milioni ai box office e il successo economico ottenuto ha portato alla creazione di progetti dall'idea simile come Disaster Movie, Epic Movie, Meet the Spartans e A Haunted House.