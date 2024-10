Scary Movie: i fratelli Wayans confermano il loro ritorno nella saga comedy-horror

Il prossimo film della saga Scary Movie potrà contare sulla presenza dei fratelli Wayans: a confermarlo è stato il capo di Miramax in un nuovo comunicato.

Le commedie ispirate agli slasher degli anni '90 hanno incassato in totale circa 896 milioni di dollari con cinque capitoli.

Il ritorno dei Wayans

Il franchise di Scary Movie era stato sviluppato da Marlon Wayans, Shawn Wayans e Keenen Ivory Wayans, che aveva diretto i primi due film.

Marlon e Shawn, invece, avevano scritto e interpretato i due capitoli iniziali delle divertenti disavventure horror.

La nuova commedia, annunciata al CinemaCon, sarà scritta da Rick Alvarez e le riprese si svolgeranno nei primi mesi del 2025, in vista di un debutto nelle sale prima della fine del prossimo anno.

Le dichiarazioni

Jonathan Glickman, a capo dello studio, ha ora spiegato: "Siamo elettrizzati nel riunire Scary Movie con i fratelli Wayans, i brillanti creatori alla base dell'amato franchise. Il momento è perfetto per riportare la serie sul grande schermo e siamo fortunati nell'avere la visione comica unica di Keenen, Marlon e Shawn da proporre agli spettatori in tutto il mondo".

I fratelli Wayans hanno aggiunto: "Non potremmo essere più entusiasti nel far parte del nuovo Scary Movie e di lavorare insieme di nuovo. Questo è un franchise che abbiamo creato oltre 20 anni fa. Ci ricordiamo le persone che ridono nelle sale e speriamo succeda di nuovo. Non vediamo l'ora di lavorare con Jonathan Glickman e il suo team della nuova Miramax per portare queste risate nei cinema, che è il posto a cui appartengono. Si tratta di una doppia reunion".

Scary Movie 6: Anna Faris svela le condizioni per un suo ritorno

Marlon ha annunciato il ritorno nel mondo di Scary Movie con un post condiviso sui social.