Scary Movie: Paramount annuncia il reboot della commedia horror

La commedia horror Scary Movie sarà al centro di un reboot prodotto da Paramount, come annunciato durante l'evento CinemaCon in programma a Las Vegas.

Le riprese si svolgeranno entro il 2024, in vista di un debutto nelle sale previsto il prossimo anno.

Le commedie ispirate a Scream

I film di Scary Movie hanno incassato, con cinque capitoli, circa 896 milioni di dollari.

Il primo capitolo del franchise era stato diretto da Keenan Ivory Wayans e co-scritto da Shawn Wayans, Marlon Wayans e Buddy Johnson, ispirandosi al cult horror Scream.

Nel cast c'erano Anna Faris, Dave Sheridan, Jon Abrahams, Regina Hall, Shannon Elizabeth, Shawn e Marlon Wayans, Carmen Electra, Kurt Fuller e Cheri Oteri.

Come accaduto con Scream, Scary Movie si apriva con l'omicidio di una giovane studentessa che viene presa di mira da un killer armato di pugnale, venendo investita per errore dal padre e, successivamente, pugnalata dall'assassino mascherato.

Le indagini vengono affidate al reparto meno efficiente della polizia. Tre amiche - Cindy, Brenda e Buffy - cercavano di scoprire l'identità dell'assassino prima che vengano compiuti altri omicidi.

La giornalista Gail Hailstrom causa inoltre ancora più caos con le sue indagini.

Il reboot sarà prodotto da Neal H. Moritz, che ha già portato al successo Fast & Furious.