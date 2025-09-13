Scary Movie 6, Marlon Wayans avverte: "Potrebbe offendere qualcuno"

Marlon Wayans è tornato a parlare del sesto capitolo della saga comica Scary Movie, attualmente in lavorazione. La star, che ha co-scritto e recitato nei primi due film della saga ha avvertito i fan.

Secondo le parole di Marlon Wayans, l'atteso Scary Movie 6 sarà senza freni e pieno di battute offensive che colpiranno chiunque ma senza voler far male a nessuno.

La comicità di Scary Movie 6 potrebbe essere giudicata offensiva

"È così che abbiamo sempre fatto. Vogliamo solo far ridere tutti, e non ci importa se sei sensibile. Anche le persone sensibili devono imparare a ridere di se stesse" ha esclamato Wayans in una recente intervista "Sappi solo che non ridiamo solo di te, ma hai la possibilità di ridere anche degli altri. Quando abbiamo fatto White Chicks, abbiamo preso in giro tutti. Abbiamo preso in giro i neri, i bianchi, gli ispanici. È semplicemente quello che facciamo".

Anna Faris e Regina Hall in Scary Movie 3

Wayans prosegue: "Prendiamo in giro il mondo, alleggeriamo il mondo. Non è per fare del male, è per portare umorismo. Puoi offendere qualcuno qua e là, ma non ogni battuta farà centro al 100%. Ma se racconti una battuta e 100 persone ridono e una persona se ne va, è comunque una buona battuta".

Il lavoro su Scary Movie 6

Marlon Wayans si sta occupando del film insieme ai fratelli Shawn e Keenen Ivory: "Penso che si debba riconoscere come la commedia sia cambiata" ha spiegato Wayans "Non solo l'horror è cambiato, ma anche i film sono cambiati, il pubblico è cambiato, il mondo è cambiato. Credo che il modo per affrontare questo sia rendere il divario generazionale parte della conversazione".

L'attore ha fatto riferimento al lavoro sulla sceneggiatura: "È così che abbiamo costruito il film, in modo da poter parlare di tutto. È una conversazione con dei personaggi divertenti. [..] Più pressione metti sui personaggi e più orribili sono le situazioni, più riesci davvero a conoscerli".

In Scary Movie 6 torneranno due volti noti del franchise come Anna Faris e Regina Hall.