Scary Movie 6: Marlon Wayans svela quali film prenderà in giro il reboot

Con la parodia degli horror più celebri (e non solo), la saga degli Scary Movie ha conquistato un pubblico sempre più affezionato. Siamo arrivati al sesto capitolo, un reboot, pare, in cui verranno riproposti gli ingredienti che hanno catturato l'attenzione nei confronti della serie ideata dai fratelli Wayans. Cosa dobbiamo aspettarci? Ce lo spiega Marlon wayans, anticipando i titoli oggetti di parodia.

"Sono solo un fan dell'intero genere", ha detto a ComicBook.com. "So cosa hai fatto potrebbe avere qualche ingrediente interessante. Penso che il franchise di Scream sia sempre fantastico e credo che Heretic sia un film meraviglioso. Per non parlare di Longlegs e Scappa - Get Out... Ci sono così tanti grandi film horror da cui attingere che abbiamo intenzione di divertirci. I peccatori."

Una scena di Scary Movie 5

Il ritorno delle parodie horror tutte da ridere

Marlon Wayans ha creato lo Scary Movie franchise insieme ai fratelli Shawn e Keenen Ivory. Il reboot in arrivo, Scary Movie 6, potrà contare sul coinvolgimento degli Wayans, di ritorno nel mondo del franchise satirico dopo 18 anni, che produrranno il film e firmeranno la sceneggiatura insieme a Rick Alvarez. Confermato anche il ritorno delle star originali, Anna Faris e Regina Hall.

"Non vediamo l'ora di riportre in vita Brenda e Cindym che si riuniranno agli amici Keenen, Shawn e Marlon. Tre uomini per cui faremmo di tutto, letteralmente" hanno dichiarato la attrici in un comunicato.

Uscito nel 2000, il primo Scary Movie ha incassato 42 milioni di dollari in patria al debutto, per poi raccogliere in tutto 278 milioni di incassi globali. Il franchise si è fatto beffe di molti capolavori dell'horror citando Scream, So cosa hai fatto, L'esorcista, Shining, Il sesto senso, The Blair Witch Project e The Ring.

Scary Movie 6 uscirà nelle sale americane il 12 giugno 2026.