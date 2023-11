Scarlett Johansson tornerà nei panni di Black Widow? Ecco la sua risposta

Durante un' intervista al Today Show, Scarlett Johansson ha risposto ai recenti rumor secondo cui alcuni dei vendicatori - tra cui lei - potrebbero tornare in uno dei prossimi film degli Avengers.

Quando gli intervistatori hanno chiesto a Johansson informazioni circa il suo ritorno nell'MCU, lei ha risposto un secco: "Mi sembra che sia finita, giusto? Non vedo come si possa tornare indietro ", riferendosi al fatto che il suo personaggio è morto definitamente in Avengers: Endgame. L'attrice ha poi scherzato sulla possibilità di ritornare nei panni di una versione vampiro o zombie di Natasha. Quando però le è stato chiesto se le fosse stata offerta la possibilità di interpretare di nuovo la Vedova Nera, l'attrice ha riso cambiando argomento.

Sebbene Natasha Romanoff alias Black Widow sia scomparsa definitivamente in Avengers: Endgame, questo non significa che non possa tornare nell'MCU. L'espediente del Multiverso infatti potrebbe far ritornare alcuni dei vecchi Vendicatori caduti come varianti di un altro universo.

I progetti di Scarlett Johansson

Ad Aprile l'attrice di Match Point, ha confermato di aver chiuso con l'MCU, ponendo fine a una lunga carriera nei panni di Black Widow iniziata nel 2010 con Iron Man 2. Il suo ultimo film targato Marvel è stato il prequel Black Widow del 2021. Anche se Natasha Romanoff non fa più parte del MCU, la Johansson è ancora legata all'universo cinematografico, poiché è impegnata in un progetto top secret della Marvel. Alla prima mondiale di The Marvels, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha rassicurato i fan che il progetto continuerà dopo essere stato temporaneamente messo in standby a causa dello sciopero.

Dopo aver recitato in Asteroid City di Wes Anderson e in North Star, l'attrice sta lavorando al prossimo film Project Artemis, di cui è anche produttrice. Inizialmente Johansson avrebbe dovuto riunirsi con l'ex collega dell'MCU Chris Evans ma in seguito Channing Tatum ha preso il ruolo dell'attore. Project Artemis sarà diretto da Jason Bateman e racconterà di alcune missioni spaziali, la trama non è stata ancora resa disponibile.