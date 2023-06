Scarlett Johansson sta ancora producendo il misterioso progetto Marvel, bloccato dallo sciopero degli autori

In seguito alla morte del suo personaggio in Avengers: Endgame e al prequel di Black Widow, Scarlett Johansson ha recentemente rivelato di aver definitivamente chiuso con Natasha Romanoff; tuttavia l'attrice sta ancora producendo un misterioso progetto Marvel che attualmente si trova in fase di stallo a causa dello sciopero degli sceneggiatori.

Durante la promozione di Black Widow, Kevin Feige ha rivelato di aver dato inizio ad una collaborazione con la Johansson in veste di produttrice per un "progetto top-secret dello Studio Marvel" non legato a Black Widow, e l'attrice in seguito ha confermato di essere ancora coinvolta nello sviluppo della pellicola.

Asteroid City: il sorriso di Scarlett Johansson a Cannes 2023

Tuttavia, i progressi sul progetto sono stati interrotti a causa dello sciopero in corso del Writers Guild of America (WGA). "Sì, ci stiamo ancora lavorando" ha detto la star a ComicBook.com durante il junket di Asteroid City. "Il progetto non è stato cancellato ma al momento siamo fermi. Siamo tutti in questa situazione di stallo mentre aspettiamo che finisca lo sciopero degli sceneggiatori."

"Poco prima dello sciopero, eravamo nel bel mezzo della fase di sviluppo, e ora tutto è in una fase di stallo," ha concluso la Scarlett Johansson. In passato l'attrice, durante un'intervista pubblicata da Collider, ha svelato alcuni dettagli senza anticipare troppo del progetto: "L'importante è circondarsi solo di quelle persone che non vorrebbero essere in nessun altro posto, persone che sognano di poter avere l'opportunità che gli stai dando, in modo che si formi quell'atmosfera familiare in cui tutti remano nella stessa direzione e per raggiungere lo stesso obiettivo. Questo è quello che succede nei film Marvel, è come lavorare con i membri della tua famiglia. La Marvel ha alcune delle migliori IP di sempre e quando lavori con loro puoi davvero sognare in grande. È come un parco giochi creativo, e avendoci lavorato per più di dieci anni è un parco giochi che conosco molto bene."