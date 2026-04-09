Scarlett Johansson tra le voci di Ray Gunn, il nuovo film animato di Brad Bird, il regista di Gli Incredibili

Netflix e Skydance Animation hanno svelato le prime immagini e anticipazioni dell'atteso progetto che fonde più generi cinematografici.

Brad Bird, il regista di film molto amati come Gli incredibili e Ratatouille, è al lavoro sul suo prossimo progetto intitolato Ray Gunn. Netflix e Skydance Animation, svelando le prime immagini, ha inoltre annunciato i nomi di alcune star coinvolte nel progetto, tra cui quello di Scarlet Johansson.

Cosa racconterà il film di Bird

Il film Ray Gunn è ambientato a Metropia, una gigantesca città. Gli eventi sono ambientati in una versione alternativa del futuro. Il protagonista è l'investigatore privato Raymond Gunn, che avrà la voce di Sam Rockwell, mentre viene coinvolto in un caso che coinvolge alieni, un omicidio, e una star multimediale chiamata Venus Nova, personaggio che avrà la voce di Scarlett Johansson.

Nel cast c'è anche Tom Waits, con un ruolo di cui non sono stati svelati i dettagli.

Brad Bird ha scritto anche la sceneggiatura del progetto in collaborazione con Matthew Robbins, basandosi sulla sua storia originale. Nel team della produzione ci sono inoltre John Lasseter. Lisa Beroud, David Ellison e Dana Goldberg.

Ray Gunn: un'immagine del protagonista

Un progetto dalle caratteristiche uniche

Brad Bird ha dichiarato: "Ray Gunn è rimasto nella mia mente per oltre 30 anni. Il film è un insieme di sci-fi ed elementi tipici dei classici polizieschi degli anni '40... Si tratta di un incrocio tra Maltese Falcon e Buck Rogers".

Il filmmaker ha proseguito: "Sono stato da sempre un fan di queste specie di generi cinematografici, e fonderli insieme sembrava divertente, e un'opportunità per giocare con molti elementi davvero cinematografici e personaggi estremi".

Ray Gunn: un'immagine del film

Bird ha inoltre aggiunto: "C'è un grande numero di persone che non guardano l'animazione. Quello è un gruppo che voglio convincere perché si tratta di una fantastica forma d'arte che è troppo limitata nella mente delle persone. L'animazione è un mezzo troppo interessante per limitare il tipo di storie che possono essere raccontate".

Scarlett Johansson, attualmente impegnata nel nuovo film horror che continua la saga del cult L'esorcista, ha invece dichiarato che lavorare al progetto è uno dei momenti più importanti della sua carriera: "Amo il suo lavoro da sempre. Questo progetto è così speciale in modo unico perché permette totalmente di capire dove si trova attualmente Brad nel suo percorso artistico. Non vedo l'ora che gli spettatori possano vedere questa straordinaria animazione che non ha alcun paragone".