Scarlett Johansson: "Le giovani attrici erano 'fatte a pezzi' per il loro aspetto nei primi anni 2000"

Scarlett Johansson, durante un'intervista rilasciata a CBS Sunday Morning per parlare della sua linea di skincare, ha ricordato le difficoltà affrontate all'inizio della sua carriera.

L'attrice ha infatti ricordato che quando era giovane le attrici erano costantemente giudicate per il loro aspetto fisico, essendo 'socialmente accettabile'.

Un periodo difficile per le giovani attrici

Rispondendo alle domande di CBS Sunday Morning, la star ha ricordato: "Erano altri tempi. Credo che crescere nell'industria cinematografica e poi essere una donna, una ventenne nei primi anni 2000, sotto i riflettori in generale, sia stato un periodo davvero difficile. Le donne venivano criticate aspramente per il loro aspetto, in un modo che all'epoca era socialmente accettabile".

Scarlett Johansson ha proseguito: "Era dura. Si dava molta importanza all'aspetto fisico delle donne. Le opportunità di recitazione offerte alle donne della mia età all'epoca erano molto più limitate rispetto ad oggi".

Scarlett in Match Point

I personaggi offerti alle giovani attrici, attualmente, secondo la star sono più stimolanti rispetto alle possibilità limitate avute da lei e dalle sue colleghe negli anni '90 e 2000.

Scarlett ha ricordato: "Ti ritrovi intrappolata in un ruolo stereotipato e ti vengono offerti sempre le stesse parti. Era come 'l'altra donna, l'amante, la bomba sexy'. Questo era l'archetipo prevalente quando avevo quell'età".

Ad aiutarla è stata l'esperienza a teatro vissuta a New York, distante da Hollywood e dalle sue dinamiche. In quegli anni Johansson, infatti, ha imparato ad aspettare i ruoli giusti per lei, invece di continuare a subire la pressione che la spingeva a "lavorare costantemente".

Un cambiamento importante

L'interprete di Black Widow nel MCU ha ammesso: "È qualcosa che ho imparato col tempo, ma è difficile. Una volta che inizi a lavorare, hai davvero la sensazione che ogni lavoro sarà l'ultimo e che se ti si presentano delle opportunità, devi coglierle al volo. Anche se potrebbero non essere varie come i lavori che ti danno davvero piacere, da cui puoi imparare e che ti mettono alla prova".

Scarlett, attualmente impegnata nelle riprese di un nuovo film della saga de L'Esorcista, ha ribadito che è normale pensare che se non si accetta un'offerta si potrebbe rimanere senza lavoro, essendo un settore molto competitivo, ma la situazione è cambiata nel tempo, arrivando a capire che si può prendere una pausa in attesa del ruolo giusto, senza che la gente si dimentichi di lei o di quello che ha fatto in precedenza.