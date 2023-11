Avengers: Robert Downey Jr e Scarlett Johansson potrebbero tornare nel MCU?

I problemi affrontati dalla Marvel negli ultimi anni sembra abbiano portato i vertici dello studio a parlare dell'idea di far ritornare Robert Downey Jr e Scarlett Johansson in uno dei prossimi film degli Avengers.

I fan dovranno tuttavia non entusiasmarsi troppo, considerando che coinvolgere nuovamente le star nel MCU sarebbe piuttosto complicato.

Dei ritorni per risolvere i problemi?

Alcune fonti di Variety sostengono che ci siano state delle conversazioni legate alla possibilità di riportare sul grande schermo il team originale in uno dei prossimi film degli Avengers.

Per realizzare questo progetto, dopo gli eventi di Endgame, bisognerebbe quindi riportare in vita Iron Man e Black Widow, interpretati da Robert Downey Jr. e Scarlett Johansson.

Il sito non fa riferimento a Chris Evans, la cui versione di Captain America è uscita di scena, anche se non si è mostrata la morte del personaggio.

Considerando il multiverso e le storie raccontate tra le pagine dei fumetti, riavere Iron Man e Black Widow in scena non sarebbe impossibile dal punto di vista narrativo.

A ostacolare un coinvolgimento delle star sembra tuttavia la disponibilità degli attori e, soprattutto, il salario richiesto. Per Iron Man 3, ad esempio, Downey Jr ha richiesto circa 25 milioni di dollari.