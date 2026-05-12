Scarlett Johansson e Miles Teller irriconoscibili nelle prime foto di Paper Tiger

Tra i pochi titoli americani ricchi di star star presenti nell'edizione del Festival di Cannes al via oggi uno dei più attesi è Paper Tiger, nuova fatica di James Gray chie riunisce le star Miler Teller, Scarlett Johansson e Adam Driver.

Non passa inosservato il look anni '70 di Teller e Johansson, che interpretano una coppia nel film, anticipato dalle prime foto diffuse da Vanity Fair. Le immagini svelano la trasformazione fisica di Miles Teller, che indossa un paio di pesanti occhiali da vista, vistose basette e ha i capelli ricci, e di Scarlett Johansson, anche lui con occhiali e un caschetto corto tutto riccioli.

Trama di Pater Tiger

Il film di James Gray, che verrà presentato nei prossimi giorni in competizione a Cannes, si concentra su due fratelli che tentano di realizzare il Sogno Americano, ma si ritrovano incastrati nel pericoloso mondo della mafia russa. Con il precipitare della situazione, la loro famiglia diventa il bersaglio della mafia russa, mettendo a dura prova la loro lealtà e i loro legami.

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Veterano di Cannes, dove ha presentato in anteprima sei dei suoi ultimi sette lavori, il reegista nativo del Queens ha partecipato l'ultima volta al festival nel 2022 con Armageddon Time. Finora non ha mai vinto, ma Paper Tiger, che il suo produttore Rodrigo Teixeira giura essere il "miglior film della sua carriera", potrebbe infrangere il record negativo.

Un primo piano di Adam Driver in automobile

Paper Tiger: una co-produzione italiana

Nonostante l'assenza di titoli italiani in concorso, un pizzico di Italia è presente proprio grazie a Paper Tiger, co-produzione che vede Leone Film Group e Vice Pictures, guidate rispettivamente da Raffaella e Andrea Leone e da Leonardo Maria Del Vecchio, tra i produttori insieme a James Gray, Rodrigo Texeira per RT Features e Anthony Katagas per AK Productions.

Le immagini anticipano i temi e la drammaticità del film alternando situazioni familiari gioiose, in particolare il tenero abbraccio tra Miler Teller e Scarlett Johansson, a momenti drammatici suggeriti dalle foto in solitaria di Teller che vaga per la periferia di New York e Adam Driver fermo in auto.

Oltre al ritorno di James Gray a Cannes, il film rappresenta una reunion per Adam Driver e Scarlett Johansson, protagonisti nel 2019 dell'acclamato Storia di un matrimonio di Noah Baumbach, che ha fruttato a entrambi gli attori una nomination all'Oscar.