Scarlett Johansson sarà diretta da Andrea Arnold nel thriller Featherwood

Secondo quanto riportato da Deadline, Scarlett Johansson sarà la protagonista del thriller Featherwood, uno dei nuovi progetti più interessanti in vista del mercato che si terrà al Festival di Berlino la prossima settimana.

Un ruolo da Oscar per Scarlett Johansson?

In un ruolo che ha già fatto ipotizzare ad alcuni compratori un potenziale premio, la Johansson interpreterà Carol Blevins, eroinomane e "principessa ariana di Featherwood" (proprietà di un membro di una gang) che è diventata uno dei più importanti informatori dell'FBI durante un'epica indagine durata sei anni sulla criminalità neonazista omicida e sul sindacato della droga noto come Aryan Brotherhood Of Texas.

Blevins, che ha vissuto con la banda, memorizzato dettagli, anticipato omicidi e interrotto rapine, ha contribuito alla condanna di 13 membri del gruppo. Tuttavia, il suo straziante viaggio le ha lasciato significative cicatrici fisiche e mentali e vive sotto la costante minaccia di rappresaglie da parte della ABT.

Il film è basato sul pluripremiato articolo in sei parti del Dallas Morning News di Scott Farwell, finalista al Premio Pulitzer.

Pare che FilmNation si stia occupando delle vendite del progetto, che sarà diretto da Andrea Arnold, regista di American Honey e Big Little Lies - Piccole grandi bugie. La regista è attualmente impegnata nella lavorazione di Bird con protagonista Barry Keoghan.

Black Widow, Scarlett Johansson: "Il capitolo con la Marvel è chiuso, ho fatto quello che c'era da fare"

La Johansson produrrà insieme a Jonathan Lia e Keenan Flynn sotto la loro insegna These Pictures. La sceneggiatura è di Ned Benson, sceneggiatore e regista del prossimo film della Searchlight, The Greatest Hits, e autore del film della Marvel con la Johansson, Black Widow.

Recentemente, abbiamo visto l'attrice in Asteroid City di Wes Anderson, di cui potete leggere la nostra recensione.