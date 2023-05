Barry Keoghan star di Bird, il nuovo film diretto da Andrea Arnold

Barry Keoghan potrebbe essere il protagonista di Bird, il nuovo film diretto da Andrea Arnold, accanto a Franz Rogowski.

La giovane star, reduce dal successo di Gli spiriti dell'isola, sta completando le trattative con la produzione.

Il nuovo progetto dell'attore

Per ora non si sanno molti dettagli riguardanti il film Bird diretto da Andrea Arnold e, secondo Deadline, il coinvolgimento di Barry Keoghan gli ha impedito di confermare la sua presenza tra gli interpreti del film Il Gladiatore 2. Le riprese dei due progetti prenderanno infatti il via a giugno.

Gli Spiriti dell'Isola di Martin McDonagh, la sceneggiatura come anima di un film

Keoghan ritornerà prossimamente sul grande schermo con Saltburn diretto da Emerald Fennell e con il nuovo film di Trey Edward Shults che lo vedrà protagonista accanto a Jenna Ortega e The Weeknd.

Franz Rogowski, invece, ha attenuto l'attenzione della critica e del pubblico con Transit e ha recentemente completato le riprese di Wizards! accanto a Pete Davidson, Naomi Scott e Orlando Bloom.