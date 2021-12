Scarlett Johansson parla del suo nuovo progetto Marvel top secret

Scarlett Johansson sta producendo un nuovo progetto segreto per l'MCU, ma non si tratta di qualcosa inerente a Black Widow.

Come sappiamo bene, Scarlett Johansson ha interpretato Black Widow sin dalla Fase 1 Marvel, nei film che tutti hanno amato, ma dopo il suo recente film da solista pare che la star stia producendo un nuovo film Marvel, al momento ancora segreto.

Black Widow: Scarlett Johansson in una scena d'azione

Qualche settimana fa Kevin Feige in persona aveva anticipato l'esistenza di un progetto molto misterioso targato Marvel, prodotto proprio dalla star Scarlett Johansson, interprete di Black Widow, che passa quindi dietro la macchina da presa. L'attrice, in un'intervista con Collider, ha svelato come si trova a lavorare con Marvel senza anticipare troppo del progetto:

"L'importante è circondarsi solo di quelle persone che non vorrebbero essere in nessun altro posto, persone che sognano di poter avere l'opportunità che gli stai dando, in modo che si formi quell'atmosfera familiare in cui tutti remano nella stessa direzione e per raggiungere lo stesso obiettivo. Questo è quello che succede nei film Marvel, è come lavorare con i membri della tua famiglia. La Marvel ha alcune delle migliori IP di sempre e quando lavori con loro puoi davvero sognare in grande. È come un parco giochi creativo, e avendoci lavorato per più di dieci anni è un parco giochi che conosco molto bene."

Dalle sue parole, si capisce che Scarlett Johansson è molto felice di continuare a lavorare con i Marvel Studios, anche se stavolta nei panni di produttrice. Non sappiamo nulla su questo misterioso progetto, ma l'attrice è pronta a dare il suo supporto per creare qualcosa di nuovo nell'MCU.

La sua ultima apparizione è stata proprio in Black Widow, il suo film da solista, in cui abbiamo scoperto le origini del suo personaggio Natasha Romanoff. Nel film è costretta a fare i conti con il proprio passato, a causa di un pericoloso complotto internazionale che l'ha coinvolta personalmente.