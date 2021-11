Scarlett Johansson ha visto Il silenzio degli innocenti all'età di 7 anni: "Mia mamma pensava fossi matura"

Scarlett Johansson ha rivelato che il suo amore per il cinema ha avuto inizio molto presto grazie a sua madre, Melanie Sloan, che faceva vedere ai figli film per adulti tendenzialmente sconsigliati a bambini di età compresa tra i 7 e i 9 anni, tra cui Il silenzio degli innocenti.

primo piano di Anthony Hopkins in una scena de IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI

Come riportato da PEOPLE, Scarlett Johansson ha ricevuto un premio durante la 35esima edizione dell'American Cinematheque Award a Beverly Hills. Durante il discorso di ringraziamento, la protagonista di Black Widow ha raccontato un divertente aneddoto su sua madre e sui film che faceva vedere ai suoi figli. Tra questi c'erano titoli come Schindler's List e Il silenzio degli innocenti, sicuramente poco consigliati a bambini di 7 anni.

Scarlett Johansson ha raccontato: "Quando avevo 3 anni, mia mamma ha iniziato a farmi vedere una serie di film che lei amava quando era bambina. Ad esempio, ricordo i musical di Rodgers e Hammerstein, i film di Rosalind Russell e Judy Garland, quelli con Montgomery Clift e Annette Funicello".

L'attrice del Marvel Cinematic Universe ha proseguito: "Però, ricordo anche di aver visto Il silenzio degli innocenti a 7 anni e Schindler's List quando ne avevo 9. Allora, sono stata letteralmente segnata dalla visione della bambina con il cappottino rosso. Insomma, non si trattava propriamente di film per persone della mia età!". Infine, l'attrice ha concluso: "Ecco, mia madre riteneva me e i miei fratelli decisamente maturi!".

La Johansson ha ringraziato sua madre per l'ispirazione e per averle trasmesso l'amore per il cinema: "La mia passione per la recitazione deriva da quelle numerose visioni insieme a lei!". Sia Hunter sia Adrian Johansson hanno preso parte all'evento, durante il quale è stato presentato un lotto di vini prodotto da Château Malartic-Lagravière con l'obiettivo di aiutare Solar Responders, associazione che sostiene le regioni più colpita da uragani in tutto il mondo.

Tra gli ospiti della serata si annoverano i nomi di Jon Favreau, Thomasin McKenzie, Andy Richter, Abbie Cornish, Jamie Lee Curtis, Sam Rockwell, Chris Evans, Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr. e Jeremy Renner. Scarlett Johansson ha posato insieme a suo marito sul red carpet. Questa uscita segna la prima apparizione pubblica della coppia dopo la nascita del loro primogenito, Cosmo.

L'attrice ha già una figlia, Rose, nata dalla sua relazione con Romain Dauriac.