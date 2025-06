Scarlett Johansson: "Oggi non mi offrono più ruoli solo perché sono sexy"

Scarlett Johansson è tornata a parlare di un argomento scottante all'interno dell'industria, ovvero su come sono cambiati i ruoli assegnati alle donne da quando ha fatto il suo debutto a Hollywood.

In una recente intervista al Times, Johansson ha raccontato che quando è entrata nel mondo del lavoro, i ruoli che le venivano offerti erano solitamente incentrati sulla "desiderabilità" della sua figura e sugli obiettivi e le esigenze delle controparti maschili. Tuttavia, ritiene che la Hollywood di oggi stia inaugurando "un'epoca diversa per le giovani donne".

"Il messaggio ora è diverso: ci sono molti più modelli di ruolo, le donne sono visibili in posizioni di potere e sono aumentate le opportunità che ho avuto di interpretare donne che non devono essere solo un oggetto del desiderio maschile", ha argomentato l'attrice.

La differenza con la Hollywood del passato

Scarlett Johansson e Jonathan Rhys-Meyers in Match Point

Johansson ha quindi proseguito, ricordando i vecchi tempi: "Quando ero più giovane, molti dei ruoli che mi sono stati offerti o che ho scelto avevano le loro ambizioni o gli archi dei personaggi che ruotavano intorno alla loro desiderabilità, allo sguardo maschile o a una storia incentrata su un uomo. Ora è meno frequente, però: qualcosa è cambiato".

Jurassic World: Rebirth - Scarlett Johansson in azione

Non è la prima volta che Johansson parla dell'approccio di Hollywood ai ruoli femminili e alla sua esperienza nel settore. Già nel 2022, la star di Jurassic World - La Rinascita aveva detto di essere stata "ipersessualizzata" dall'industria in giovane età, tanto da pensare che sarebbe stato impossibile passare a ruoli di tipo diverso.

"Sono stata oggettivizzata e incasellata in un modo tale che mi sembrava di non ricevere offerte di lavoro per le cose che volevo fare", aveva dichiarato l'attrice. "Ricordo di aver pensato tra me e me: 'Credo che la gente pensi che io abbia 40 anni'. In qualche modo ha smesso di essere qualcosa di desiderabile e contro cui stavo lottando".