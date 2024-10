Scarlett Johansson, dopo Jurassic World 4 ha già trovato il suo prossimo progetto

L'attrice ha da poco terminato le riprese del nuovo film del franchise con i dinosauri ma non starà tanto tempo con le mani in mano

Reduce dalle riprese del nuovo Jurassic World Rebirth, Scarlett Johansson non ha perso tempo e, secondo quanto riportato da Deadline, ha già trovato il prossimo progetto di cui occuparsi.

A quanto pare, Amazon MGM Studios e Scott Stuber hanno acquisito The Girl In The Lake, una proposta di romanzo giallo per adulti della scrittrice Lauren Oliver, autrice bestseller del New York Times. La Oliver scriverà la sceneggiatura per un film che sarà sviluppato per United Artists. La Johansson è in lizza per interpretare il personaggio protagonista, ma dovrà prima leggere la sceneggiatura, per confermare il suo coinvolgimento.

Stuber e Nick Nesbitt produrranno insieme all'ex-interprete di Vedova Nera nel Marvel Cinematic Universe e a Jonathan Lia, attraverso la These Pictures, e Marc Resteghini (Young Sherlock) attraverso la Jack Tar Pictures. Oliver sarà anche produttrice esecutiva.

Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna - Scarlett Johansson in una foto del film

La trama è stata tenuta segreta, ma quando la Verve ha indetto l'asta, il romanzo è stato descritto come un incrocio tra Le verità nascoste e Il sesto senso. Attualmente è in corso un'asta tra studios per chi dovrà occuparsi della distribuzione. Oliver sta compiendo un salto verso il thriller per adulti dopo aver scritto romanzi young adult che includono Panic; la trilogia Delirium, Pandemonium e Requiem; e Prima di domani, che è stato adattato al cinema nel 2017. Panic, invece, è stato trasformato in una serie da Amazon Studios.

Jurassic World Rebirth: grandi novità sul nuovo film della saga

Oltre a essere uno dei primi grandi progetti di Stuber da quando l'ex responsabile del settore cinematografico di Netflix si è impegnato a rilanciare l'etichetta United Artists sotto l'egida di Amazon MGM, The Girl In The Lake lo riunirà con la Johansson dopo il loro lavoro insieme nei film nominati agli Oscar Storia di un matrimonio e In Good Company.

Stuber sta attualmente producendo Frankenstein di Guillermo del Toro per Netflix e Deliver Me From Nowhere, il dramma diretto da Scott Cooper che vede protagonista Jeremy Allen White di The Bear nel ruolo di Bruce Springsteen.