Frankenstein: terminate le riprese del film di Guillermo del Toro

Le riprese di Frankenstein di Guillermo del Toro sono iniziate il 25 gennaio e stamattina il regista ha annunciato su Twitter che la produzione è finalmente terminata. Si tratta di nove mesi di riprese, con appena una pausa tra l'una e l'altra.

Del Toro ha twittato: "Le riprese di 'F' sono state completate - Gioia!!!".

I dettagli del film

"Il fatto è che sogno di fare un film su Frankenstein da quando ero bambino", ha dichiarato Del Toro a ComingSoon nel 2008. Il regista è noto per avere molti oggetti da collezione di Boris Karloff nei panni del mostro e ha sviluppato questo progetto per oltre un decennio. L'ultima volta che si è avvicinato alla realizzazione del film è stato nel 2018, ma subito dopo la Universal Pictures ha abbandonato tutto.

Frankenstein: Boris Karloff in una sequenza del film

Basato sull'omonimo classico horror, Frankenstein narrerà le gesta dell'omonimo scienziato, che assembla parti di corpi di defunti dando vita a una creatura terrificante. Il film vede protagonista Oscar Isaac nel ruolo del personaggio principale, con Jacob Elordi nei panni del famigerato mostro. Nel cast anche Mia Goth, Christoph Waltz, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery, Charles Dance e Ralph Ineson.

Come nel caso del suo precedente progetto, l'acclamato Pinocchio animato in stop-motion, anche Frankenstein sarà finanziato e prodotto da Netflix. Per il momento non è stata svelata nessuna data di uscita, ma probabilmente l'horror gotico debutterà l'anno prossimo.

Il progetto, che segna la nuova collaborazione tra del Toro e Netflix, in origine vedeva protagonista Andrew Garfield nei panni del mostro prima che l'attore fosse costretto a ritirarsi a causa di conflitti di schedule causati dagli scioperi di Hollywood dello scorso anno.

Del Toro aveva precedentemente detto del progetto: "È un film che volevo fare da 50 anni, da quando ho visto il primo Frankenstein. Ho avuto un'illuminazione, ed è fondamentalmente un film che ha richiesto una notevole crescita e molti strumenti per poterlo sviluppare. Non avrei potuto farlo 10 anni fa. Ora sono abbastanza coraggioso o abbastanza pazzo"