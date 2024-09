Jurassic World Rebirth: grandi novità sul nuovo film della saga

Con l'intenzione di riportare in auge l'iconico franchise con una nuova direzione, Jurassic World: Rebirth ha ricevuto un aggiornamento incoraggiante dal produttore Frank Marshall. Il film riprenderà cinque anni dopo gli eventi di Dominion e vedrà i dinosauri costretti a vivere in ambienti equatoriali soleggiati dopo non essersi adattati al clima del pianeta.

Inoltre, vedrà una squadra di mercenari e scienziati a caccia di materiale genetico per produrre un farmaco salvavita per gli esseri umani. Scarlett Johansson guida il cast di Jurassic World Rebirth insieme a Jonathan Bailey, Rupert Friend, Mahershala Ali, Ed Skrein e Manuel Garcia-Rulof, tra gli altri.

Jurassic World Rebirth: grandi notizie per i fan

Jurassic World: Rebirth, Mahershala Ali nel film

Poco più di tre mesi dopo aver rivelato che le riprese del sequel erano iniziate, Marshall ha scritto sul suo Twitter per confermare che Jurassic World Rebirth ha ufficialmente terminato le riprese. Il produttore ha accompagnato l'annuncio con l'immagine di un cappello con la scritta "Jurassic World" in un nuovo carattere esclusivo, mentre la didascalia riportava anche la catena Margaritaville di Jimmy Buffett, che sembra suggerire il ritorno del dettaglio della trilogia del sequel. Guardate il post di Marshall qui sotto:

Al di là della conferma che le riprese del prossimo capitolo sono terminate, l'indicazione di Margaritaville da parte di Marshall nel suo post su Jurassic World Rebirth potrebbe avere un significato più profondo, che riguarda il modo in cui il nuovo film colmerà il divario con le puntate precedenti.

Sebbene sia già un punto fermo della Universal, Citywalk sia a Hollywood che a Orlando, la catena di ristoranti di Buffett era già apparsa in Jurassic World del 2015 come ristorante nell'area del parco simile alla CityWalk. L'iconico cantante di rock tropicale ha persino fatto un cameo nel sequel, visto mentre prende e corre con due margaritas mentre i dinosauri vengono liberati.

Un'altra possibilità che Marshall abbia citato Margaritaville nel suo post è che la storia si svolga ancora una volta su Isla Nublar, dove erano situati i parchi Jurassic Park e World originali e dove il ristorante di Buffett operava prima che i dinosauri si scatenassero nuovamente.

Jurassic World: Il Dominio, Chris Pratt e Omar Sy in una scena del film

La prima descrizione della trama di Jurassic World Rebirth indicava che il cast di personaggi sarebbe rimasto "bloccato su un'isola dove si troveranno faccia a faccia con una sinistra e scioccante scoperta che è stata nascosta al mondo per decenni". Sebbene esistano altre isole nel mondo del franchise di Jurassic Park, lo status di Nublar è stato lasciato poco chiaro dopo l'eruzione del vulcano in "Il Regno Distrutto" il che potrebbe significare un ritorno.