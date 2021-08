Scarlett Johansson e Chris Evans riuniti in Ghosted, action romance di Dexter Fletcher per Apple

Apple Studios annuncia la messa in cantiere di Ghosted, action romance che vedrà riuniti sul set le star del Marvel universe Scarlett Johansson e Chris Evans sotto la regia di Dexter Fletcher.

La sceneggiatura di Ghosted è firmata da Paul Wernick e Rhett Reese, gli sceneggiatori di Deadpool e Zombieland, che hanno venduto il soggetto a Skydance. I dettagli del plot sono al momento top secret ma, come anticipa The Hollywood Reporter, il film strizzerà l'occhio a All'inseguimento della pietra verde, avventuroso cult del 1984 interpretato da Michael Douglas e Kathleen Turner.

Chris Evans produrrà Ghosted insieme a David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger di Skydance, e insieme agli sceneggiatori Reese e Werinick.

Anche se non è stato specificato il budget, Ghosted si annuncia come un progetto costoso. Ma fa anche parte del piano di Apple per attirare i migliori talenti per la sua crescente divisione dedicata alla fiction. Lo streamer sta attualmente producendo Emancipation, un dramma sulla schiavità con Will Smith, e all'inizio di quest'anno ha prodotto Killers of the Flower Moon, il thriller in costume di Martin Scorsese con protagonisti Jesse Plemons, Robert De Niro e Leonardo DiCaprio.

Per Scarlett Johansson, questo è il secondo accordo stretto da quando l'attrice ha intentato una causa contro Disney per presunte violazioni contrattuali con l'uscita in streaming su Disney+ di Black Widow. Il primo è stato l'ingresso nel cast del nuovo film di Wes Anderson, ancora privo di titolo, che è attualmente in lavorazione in Spagna.