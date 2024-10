Scarlet Witch: svelato il villain del film standalone Marvel? È uno dei più amati

Le voci su un film standalone su Scarlet Witch circolano ormai da qualche anno e, anche se siamo ancora in attesa di un annuncio ufficiale, tutti i segnali indicano che i Marvel Studios stanno sviluppando il progetto che darà alla Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen il tanto agognato ruolo di protagonista.

Sebbene i diretti interessati non si siano ancora pronunciati, si vocifera che il progetto sia destinato a un'uscita nel 2026 e che gli sceneggiatori di WandaVision e Agatha All Along, Jac Schaeffer e Megan McDonnell, stiano lavorando alla sceneggiatura.

Chiaramente c'è molta attesa verso questo possibile film, chiamato in qualche modo a rimediare alla delusione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, colpevole di aver stravolto il percorso narrativo di Scarlet Witch/Wansa Maximoff e di averlo eliminato dal MCU.

WandaVision: un'immagine di Kathryn Hahn

Il probabile villain del film Marvel

Ora, lo scooper My Time to Shine Hello sostiene che Wanda affronterà un vecchio avversario, ovvero nientemeno che Agatha Harkness (Kathryn Hahn). Mentre ci stiamo avvicinando alla conclusione di Agatha All Along di Disney+, il personaggio è attualmente "alleato" con il figlio di Wanda, Billy Maximoff.

Il modo in cui gli eventi si svolgeranno in questa serie dovrebbe darci un'idea migliore di cosa aspettarci dal ricongiungimento tra Agatha e Scarlet Witch, ma abbiamo la sensazione che le due acerrime nemiche metteranno da parte le loro divergenze e uniranno le forze per affrontare un avversario comune.

Non vediamo Wanda (viva) dai tempi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, quando ha trovato un po' di redenzione per le sue azioni malvagie distruggendo ogni copia del Darkhold e facendo crollare una montagna sopra di sé. Il corpo della Maximoff è stato mostrato nel primo episodio di Agatha All Along e sembra essere definitivamente morto (per ora).