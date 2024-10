Agatha All Along, Joe Locke commenta le rivelazioni sul suo personaggio: "Si sta iniziando a fare sul serio"

Joe Locke ha parlato della rivelazione riguardante l'identità del suo personaggio in Agatha All Along, condividendo qualche anticipazione.

Joe Locke, dopo l'arrivo su Disney+ del quinto episodio di Agatha All Along, ha commentato la rivelazione riguardante l'identità del suo personaggio, elemento mantenuto segreto a lungo per non rovinare la sorpresa ai fan della Marvel.

Non proseguite con la lettura se non avete visto la puntata e non volete anticipazioni sulla serie!

L'identità del teenager in Agatha All Along

Negli ultimi minuti del quinto episodio si scopre che il teenager che sta accompagnando Agatha e le altre streghe nelle missioni da superare per riacquistare i poteri perduti è il figlio di Wanda Maximoff, Billy Kaplan, ovvero Wiccan.

Sulla fronte del giovane compare infatti una corona simile a quella della madre e il ragazzo usa i suoi poteri, reagendo alle azioni compiute dalla protagonista interpretata da Kathryn Hahn.

Locke è Billy

Joe Locke, intervistato da Entertainment Weekly, ha sottolineato che ora in Agatha All Along "si inizia a fare sul serio", considerando inoltre che il fatto che Billy possieda dei poteri cambierà le cose e significa che ha la capacità di fare del male alle altre streghe, essendo la persona più potente del gruppo. L'attore ha sottolineato: "Cosa cambia nella dinamica del gruppo e come si modifica il rapporto che contraddistingue queste relazioni?".

Cosa cambierà tra i protagonisti di Agatha All Along

I poteri di Billy sembrano molto simili a quelli della madre, interpretata da Elizabeth Olsen, e l'attore ha lavorato con Jennifer White, responsabile di aver seguito anche il cast di WandaVision nel prepararsi fisicamente a compiere gesti e movimenti, per creare un legame tra il modo in cui Wanda e Billy usano i loro poteri.

Locke ha poi sottolineato che Billy si ritrova alle prese con situazioni e scelte che mettono in crisi ciò in cui crede, ricordando: "Wanda fa delle cose cattive ma non è necessariamente malvagia. Agatha, discutibilmente, è malvagia, ma anche in quel caso c'è qualcosa di più. Sappiamo che lui le sta mentendo e sfruttiamo molto quelle dinamiche legate a quanto sia duplice. La facciata del teenager fan è completamente falsa o è ancora realmente una parte di lui? Quello è ciò che ho trovato così interessante nell'interpretarlo".