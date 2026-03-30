Scarlet Witch incontrerà Doctor Doom? La foto di Elizabeth Olsen che sta facendo impazzire i fan

Una foto della star di WandaVision, in posa con la maschera del Dottor Destino è diventata virale sui social media, ma l'interprete non si sbilancia sul ritorno di Scarlet Witch in Avengers: Doomsday e Secret Wars.

Scarlet Witch farà ritorno in Avengers: Doomsday o nel sequel Avengers: Secret Wars? Difficile dirlo per il momento. Ma una foto di Elizabeth Olsen con in mano l'elmo di Doctor Doom ha infiammato il web diventando rapidamente virale e alimentando le speranze dei fan.

Che cosa ha detto Elizabeth Olsen sulla sua partecipazione a Avengers: Doomsday e Secret Wars?

Dopo essere apparsa per la prima volta nella scena post-credits di Captain America: The Winter Soldier del 2014, Olsen ha interpretato ripetutamente Wanda Maximoff nella Saga dell'Infinito del Marvel Cinematic Universe. Nel 2021, è stata protagonista della serie WandaVision, che ha vista la sua Scarlet Witch affermarsi come una potente, ma moralmente ambigua utilizzatrice di magia conquistando il grande pubblico.

Successivamente, Wanda è stata l'antagonista principale di Doctor Strange in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che contiene un arco narrativo controverso. Come rivelato nella nostra analisi del finale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, apparentemente alla fine del film il personaggio il che ha spinto i fan a chiedersi se dovranno davvero dire addio alla loro amata (anti)eroina assente dagli schermi dal 2022.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen in una foto

Durante un'apparizione al Chicago Comic & Entertainment Expo nel corso del weekend, Elizabeth Olsen è stata nuovamente sollecitata a parlare del suo ritorno nell'MCU. "Non so assolutamente nulla al riguardo", ha risposto, confermando inoltre di non sapere nulla su VisionQuest, la serie su Visione (Paul Bettany) che dovrebbe proseguire la storia iniziata in WandaVision.

Tuttavia, Olsen ha rivelato di aver "proposto allo studio delle cose che le piacerebbe fare" e di voler "essere utile a una storia". "Ogni volta che ho lavorato con la Marvel, è sempre stato tutto incentrato sul personaggio. La qualità dell'arco narrativo di Wanda per me è sempre stato importante, non voglio partecipare a qualcosa che viene fatto solo per far soldi".

La foto di Elizabeth Olsen che ha fatto impazzire il web

Pur senza spiegare quale proposta abbia fatto a Marvel, Elizabeth Olsen ha avuto solo parole positive per lo studio dichiarando che "House of M è semplicemente fantastica", citazione che rievoca un'iconica storia degli X-Men con protagonista Wanda Maximoff. nel corso della convention l'attrice ha, inoltre, confessato che "le piacerebbe molto lavorare di nuovo con Aubrey Plaza". Plaza ha interpretato Lady Death/Rio Vidal in Agatha All Along, spinoff di WandaVision incentrato sul personaggio di Agatha Harkness (Kathryn Hahn).

Ma a saltare all'occhio è una foto fatta da Olsen insieme a due fan che la vede, interamente vestita di nero, in posa con in mano l'elmo di Doctor Doom. L'elmo appartiene al fan alla sua destra, in cosplay da Doctor Doom per l'appunto, ma i fan più speranzosi lo hanno voluto leggere come un buon auspicio per il ritorno di Scarlet Witch in Avengers: Doomsday. Per avere la conferma ufficiale, non ci resta che attendere.