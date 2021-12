Sarah Jessica Parker furiosa con Chris Noth dopo le accuse di aggressione sessuale

Sarah Jessica Parker non si dà pace dopo le accuse di aggressioni sessuali contro la co-star di Sex and the City Chris Noth, sarebbe furiosa e addolorata da quanto appreso e dalla cattiva luce in cui è inevitabilmente finito lo show.

Sarah Jessica Parker sarebbe furiosa col collega Chris Noth dopo le accuse di aggressione sessuale piovute contro l'attore a pochi giorni dal debutto di And Just Like That...

Sex and the City: Sarah Jessica Parker e Chris Noth sul set del revival

L'atteso revival di Sex and the City è stato adombrato dalla accuse di molestie e aggressione sessuale mosse contro Chris Noth da due donne, alle quali si sono unite poi altre voci.

Chris Noth è stato uno degli interessi sentimentali del personaggio di Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw, a lungo. Noto come Mr. Big, Noth ha partecipato a sei stagioni di Sex and the City per poi riprendere il ruolo nel revival prodotto da HBO Max. Poco dopo la messa in onda della premiere, sono emerse testimonianze di alcune donne che hanno denunciato di aver subito aggressioni sessuali da parte dell'attore in passato.

La reazione delle attrici di Sex and the City non si è fatta attendere. Kristin Davis, Cynthia Nixon e Sarah Jessica Parker si sono schierate a sostegno delle donne aggredite condannato le violenze in una dichiarazione congiunta e dichiarandosi "profondamente rattristate" . Da allora sono però emerse voci, riportate tra l'altro da Us Weekly, secondo cui Sarah Jessica Parker sarebbe "devastata e furiosa":

"È ferocemente protettiva nei confronti di Carrie Bradshaw e furiosa per il fatto che lei e tutti gli altri interpreti e produttori dello show siano stati messi in questa posizione. Non si tratta di soldi, ma piuttosto della sua eredità. Carrie voleva aiutare le donne e ora, sotto i suoi occhi, le donne denunciano di essere state ferite".

Chris Noth accusato di molestie da una quarta donna

La fonte prosegue notando che per la Parker "sembra che ci siano state due morti", riferendosi alla morte del personaggio di Noth, Mr. Big nella premiere di And Just Like That.... "Prende molto sul serio il potere di essere Carrie Bradshaw. Da un grande potere derivano grandi responsabilità e sebbene Sarah sappia che si tratta di lui, non di lei, si sente come se avesse deluso tutti. Non aveva idea dei presunti incidenti e si sente accecata dal rapporto col collega. Adesso ha bisogno di tempo per elaborare ciò che è successo".