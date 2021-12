Chris Noth, le attrici di Sex and The City reagiscono alle accuse: "Sosteniamo le donne molestate"

La reazione delle attrici di Sex and the City alle accuse di molestie contro Chris Noth, nel frattempo arriva la notizia del licenziamento dell'attore da The Equalizer.

Dopo le accuse di molestie sessuali mosse contro Chris Noth da due donne, arriva la reazione delle sue co-protagoniste di Sex and the City, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Nel frattempo, si diffonde la notizia del licenziamento dell'attore dallo show CBS The Equalizer.

Due donne hanno accusato Chris Noth di violenza, tra il 2004 e il 2015, quando entrambe avevano circa vent'anni. L'attore è stato subito licenziato dalla serie The Equalizer e le sue colleghe di Sex and The City e del sequel And Just Like That... hanno detto la loro sulla vicenda diffondendo una dichiarazione congiunta in cui si legge:

"Siamo profondamente rattristate di venire a conoscenza delle accuse mosse contro Chris Noth. Sappiamo che farsi avanti deve essere stato una cosa molto difficile da fare ed elogiamo le donne che hanno avuto i coraggio di farlo".

Anche Chris Noth la scorsa settimana ha rilasciato una dichiarazione, affermando che tutte le accuse contro di lui sono false: "Le accuse contro di me fatte da persone che ho incontrato anni, anche decenni fa, sono categoricamente false. Queste storie potrebbero essere di 30 anni fa o 30 giorni fa - no significa sempre no - questa è una linea che non ho superato. Gli incontri sono stati consensuali. È difficile non mettere in discussione la tempistica di queste accuse. Non so per certo perché stanno emergendo ora, ma so questo: non ho aggredito queste donne"

Alla fine della scorsa settimana, Chris Noth è stato anche abbandonato dalla sua agenzia, A3 Artists Agency, come ha confermato alla CNN un portavoce dell'agenzia. Anche Peloton, il marchio di cyclette che aveva appena pubblicato uno spot virale con l'attore, ha smesso di mandare in onda l'annuncio.