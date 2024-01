Sarah Jessica Parker interrompe una rappresentazione di Appuntamento al Plaza: uno spettatore stava filmando

Sarah Jessica Parker non ha gradito la presenza di uno spettatore intento a fare video durante lo spettacolo teatrale Appuntamento al Plaza, e ha fermato lo show per chiedergli di smetterla.

Sarah Jessica Parker è protagonista, insieme al marito Matthew Broderick, dello spettacolo teatrale Appartamento al Plaza, scritto da Neil Simon, e l'attrice, alcuni giorni fa, ha dovuto interrompersi per chiedere a uno spettatore di smettere di fare video.

Su X sono infatti stati condivisi alcuni tweet in cui si spiega quanto accaduto al Savoy Theatre di Londra, dove lo show è in scena fino al 31 marzo 2024.

L'"incidente" avvenuto a teatro

Secondo quanto scritto online, Sarah Jessica Parker era in scena, nella sera di domenica, quando ha smesso di recitare, ha indicato con un dito qualcuno che era tra gli spettatori in platea e ha detto educatamente di abbassare la telecamera.

La giovane appassionata di teatro ha aggiunto che non avrebbe voluto essere al posto della persona che era stata indicata dalla star, considerando la situazione piuttosto imbarazzante.

Lo spettacolo

Appuntamento al Plaza è diretto da Jon Benjamin Hickey ed è uno spettacolo scritto da Neil Simon.

Al centro della trama ci sono tre diverse coppie che appaiono nella stessa stanza di albergo. I personaggi sono interpretati da Sarah e dal marito Matthew Broderick.

Le scenografie sono di John Lee Beatty, mentre i costumi sono firmati da Jane Greenwood, Brian MacDevitt si è occupato delle luci, Soctt Lehrer del sound design, e Marc Shaiman delle musiche.